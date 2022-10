Media: Ronaldo na wylocie z Manchesteru United. Kosmiczna oferta

Mało kto spodziewałby się, że zdrowy Cristiano Ronaldo kiedykolwiek będzie zawodnikiem rezerwowym. Mimo to rzeczywistość dla 37-letniego napastnika jest brutalna. Ronaldo od początku tegorocznego sezonu rozegrał 10 spotkań, w których strzelił jedynie dwie bramki - jedną w Premier League i jedną w Lidze Europy. W większości meczów Portugalczyk pojawiał się na murawie jako zmiennik. Mówi się, że przygoda pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki z Manchesterem United powoli dobiega końca.

Amerykański gigant zgłasza się po Ronaldo. Potężna oferta

Były gwiazdor Realu Madryt w trakcie ubiegłego, letniego okienka za wszelką cenę chciał opuścić drużynę Erika ten Haga. Ronaldo nie brał udziału w sezonie przygotowawczym, szukając w tym czasie nowego pracodawcy. Angielskie media podawały, że był to jeden z powodów konfliktu z holenderskim szkoleniowcem, który wpłynął na niewielką ilość występów piłkarza w obecnym sezonie. Lista zespołów, z którymi wówczas łączono 37-latka jest bardzo długa. Były to m.in. Chelsea, Borussia Dortmund, Napoli, Sporting, a nawet Galatasaray. Finalnie Cristiano Ronaldo pozostał na Old Trafford, jednak jego odejście wciąż jest bardzo prawdopodobne.

Jak donosi brytyjski "Daily Star" po Portugalczyka zgłosił się amerykański Inter Miami. Z drużyną Davida Beckhama żegna się Gonzalo Higuain, którego kontrakt wygasa 31 grudnia tego roku, dlatego zespół z Florydy poszukuje nowej supergwiazdy. Za oceanem Ronaldo miałby zarabiać około 30 milionów funtów rocznie.

Kontrakt 37-letniego napastnika z zespołem z Manchesteru obowiązuje do czerwca 2023 roku. W umowie widnieje opcja rocznego przedłużenia, jednak niewielu wierzy, że zawodnik może skorzystać z takiej oferty. Według "The Telegraph" ten Hag nie ma zamiaru zatrzymywać piłkarza i pozwoli mu opuścić zespół jeszcze podczas zimowego okna. Inter Miami zaś pragnie pozyskać Portugalczyka w lipcu 2023 na zasadzie wolnego transferu.