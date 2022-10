Pięć goli w meczu Arsenalu z Liverpoolem. Zaczęło się już w 58. sekundzie

Po raz pierwszy od dobrych kilku lat faworytem rywalizacji Arsenalu z Liverpoolem byli "Kanonierzy". Zespół Mikela Artety w niedzielne popołudnie na Emirates Stadium mógł wrócić na fotel lidera Premier League, ale potrzebował do tego wygranej nad pogrążonym w marazmie Liverpoolem, który ugrzązł w środku ligowej klasyfikacji.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Strzelanina na Emirates dla Arsenalu. "Kanonierzy" znów liderem

Arsenal rozpoczął to spotkanie najlepiej jak mógł i już po 58 sekundach gry objął prowadzenie. Po bardzo składnej akcji "Kanonierów" w kontrataku i podaniu Martina Odegaarda sytuację "sam na sam" z bramkarzem Liverpoolu Alissonem wykorzystał jego rodak Gabriel Martinelli.

Kilkanaście minut później sędzia Michael Oliver powinien był podyktować rzut karny dla Liverpoolu za zagranie ręką w polu karnym Gabriela Magalhaesa, jednak ani arbiter, ani o dziwo VAR nie zareagowali. "The Reds" jednak i tak zdołali doprowadzić do wyrównania, a miało to miejsce w 34. minucie, gdy po dośrodkowaniu Luisa Diaza piłkę do siatki skierował Urugwajczyk Darwin Nunez, dla którego jest to dopiero drugi gol w tym sezonie Premier League.

Gospodarze odpowiedzieli tuż przed przerwą, ponownie po znakomitym kontrataku. Tym razem dośrodkowanie Martinellego świetnie przepuścił w polu karnym Gabriel Magalhaes, który niespodziewanie tam się znalazł w roli napastnika Arsenalu, a akcję zamknął Bukayo Saka, dzięki czemu po pierwszej połowie Arsenal prowadził 2:1.

Guardiola zaskakuje oceną Haalanda. I żartuje: "Jestem zły"

Druga część spotkania rozpoczęła się świetnie dla Liverpoolu. W 53. minucie po dobrym podaniu Diogo Joty płaskim strzałem do wyrównania doprowadził Roberto Firmino, który pojawił się na boisku w końcówce pierwszej połowy za kontuzjowanego Luisa Diaza.

Arsenal był jednak w tym meczu zespołem lepszym i na kwadrans przed końcem był po raz trzeci na prowadzeniu. Tym razem po rzucie karnym, gdyż w polu karnym Liverpoolu Thiago kopnął Gabriela Jesusa, a z jedenastu metrów nie pomylił się Bukayo Saka, zdobywając swoją drugą bramkę tego wieczoru.

Liverpool nie zdołał już zareagować i poniósł drugą porażkę w tym sezonie ligowym. Nie byłoby w tym nic bardzo złego, gdyby nie fakt, że w ośmiu spotkaniach zespół Juergena Kloppa zaliczył tylko dwa zwycięstwa. Arsenal, który to spotkanie wygrał 3:2, wrócił na pozycję lidera Premier League z dorobkiem 24 punktów zdobytych w dziewięciu meczach i punktem przewagi nad drugim Manchesterem City.