Sensacyjne doniesienia mediów. "Transfer stulecia" Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo przeżywa trudne chwile. Portugalczyk całkowicie zawodzi w Manchesterze United. 37-letni napastnik wystąpił w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pierwszą i jedyną bramkę w tym sezonie strzelił w meczu z Sheriff Tyraspol (2:0) w 2. kolejce Ligi Europy. Co więcej, zdobył ją z rzutu karnego. Relacje pomiędzy piłkarzem a Erikiem ten Hagiem również są bardzo napięte. Holenderski szkoleniowiec rzadko stawia na doświadczonego zawodnika. Nic więc dziwnego, że Ronaldo nie chce tracić czasu i rozgląda się za nowym pracodawcą.

Ronaldo wyjedzie do Turcji? Galatasaray zainteresowane Portugalczykiem

O potencjalnym transferze napastnika Manchesteru mówiło się już latem tego roku. Portugalczyk był rozczarowany wynikami drużyny i brakiem kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mimo że pojawiły się kluby zainteresowane usługami Ronaldo, to ostatecznie angielski klub nie wyraził zgody na transfer.

Jednak jak mówi powiedzenie: "co się odwlecze to nie uciecze". Nie jest tajemnicą, że napastnik rozważa opuszczenie Old Trafford już tej zimy. O takiej możliwości poinformował niedawno Nicolo Schira. "Ronaldo chce odejść z Manchesteru w trakcie zimowego okna transferowego. Relacja z ten Hagiem jest już nie do naprawienia i oboje będą szukać nowego zatrudnienia dla Portugalczyka po mistrzostwach świata" - pisał włoski dziennikarz.

Informacje te dotarły również zagranicę. Jak donosi turecki serwis "Fotomac" do wyścigu o napastnika dołączył kolejny klub. Jest nim Galatasaray Stambuł. Azjatycka drużyna jest zdeterminowana, by pozyskać piłkarza. Zdaniem dziennikarzy "dyrektor sportowy jest gotowy zapłacić dużą kwotę pieniędzy, by tylko zobaczyć Ronaldo w barwach tureckiej drużyny. To będzie transfer stulecia".

Portal donosi także, że doszło już do pierwszych rozmów pomiędzy przedstawicielami Portugalczyka a władzami Galatasaray. Póki co nie ma żadnych informacji na temat ich przebiegu. Wiadomo jedynie, że Turkowie rozważają sprowadzenie Ronaldo już tej zimy. Jeśli to się nie uda, wówczas ponowią próby latem 2023 roku.

Póki co napastnik pozostaje piłkarzem Manchesteru United. Angielska drużyna zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 12 punktów. W kolejnym meczu ligowym piłkarze ten Haga zmierzą się z Evertonem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 9 października. Początek o godzinie 20:00.