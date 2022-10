Rosyjski biznesmen sprzedaje klub Premier League. Zaskakująca kwota

Maxim Demin to rosyjski biznesmen, głównie działający jako handlowiec oraz na rynku petrochemicznym. Jest właścicielem AFC Bournemouth od 2011 r. i do dziś jedynym udziałowcem klubu. Kupił go 11 lat temu za kwotę 850 tys. funtów. W tym czasie dwa razy Bournemouth awansowało na najwyższy poziom rozgrywkowy w Anglii. Rosjanin postanowił jednak sprzedać beniaminka Premier League. Już jest nabywca.

Nowy właściciel Bournemouth

Jak podaje "The Telegraph", w najbliższych dniach zmiana właściciela ma zostać potwierdzona. Nowym udziałowcem "The Cherries" będzie miliarder Bill Foley, właściciel klubu NHL Vegas Golden Knights. Amerykanin kupi "Wisienki" za 120 mln funtów (136 mln euro).

Warto dodać, że sprzedaż Bournemouth nie jest związana z sankcjami, jakie Zachód nakłada na Rosję i oligarchów z powodu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Demin ma obywatelstwo Wielkiej Brytanii.

Kim jest nowy udziałowiec Bournemouth?

Foley, oprócz posiadania istniejącego od 2017 r; klubu hokejowego z Las Vegas, jest prezesem Fidelity National Financial. To firma ubezpieczeniowa i rozliczeniowa działająca na rynkach nieruchomości i kredytów hipotecznych. W 2019 r. wygenerowała przychód w wysokości prawie 8,5 mld dolarów z tytułu własności i działalności związanej z nieruchomościami. W zestawieniu magazynu "Fortune" jest na 288. miejscu najbogatszych amerykańskich firm w 2021 r.

AFC Bournemouth zajmuje 13. miejsce w tabeli Premier League po ośmiu rozegranych spotkaniach. W sobotę zagra z pogrążonym w kryzysie Leicester City. Foley ma być na trybunach Vitality Stadium podczas tego meczu.