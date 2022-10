Sobolewski zdradził kulisy negocjacji z Wisłą. Postawił jeden istotny warunek

Seria pięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa w Fortuna 1. Lidze przelała czarę goryczy i Jerzy Brzęczek pożegnał się z posadą trenera Wisły Kraków. Jego następcą został Radosław Sobolewski, dotychczasowy asystent. W przeszłości kilkukrotnie pełnił funkcję tymczasowego trenera "Białej Gwiazdy". Ujawnił kulisy negocjacji z władzami klubu. Przyznał, że postawił jeden istotny warunek.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Sobolewski postawił konkretne wymagania

Nowy trener Wisły powiedział o szczegółach rozmów z Wisłą podczas konferencji prasowej przed piątkowym meczem z ŁKS-em Łódź. Nie miał żadnych wątpliwości, że chce podjąć tę pracę. Poprosił jednak zarząd krakowskiego zespołu o zatrudnienie dodatkowych osób, które pomogą w rozwoju klubu. Miałyby być odpowiedzialne za transfery.

- Nie zastanawiałem się ani chwili i przyjąłem ofertę prowadzenia Wisły, gdy w niedzielę wieczorem zadzwonił z nią prezes Nowak. Nie dałbym rady być także odpowiedzialnym za transfery. Doba ma 24 godziny. To był jeden z moich warunków, żeby pion sportowy został rozbudowany, który będzie wsparcie dla trenera. Nad szczegółami się zastanowimy, natomiast trener nie jest w stanie ogarnąć tak szerokiego spektrum - powiedział Sobolewski.

Polak rozwiązał kontrakt, bo miał dość ławki. Zdradził powody swojej decyzji

Wisła ma problemy z mentalnością

Nowy trener Wisły już wie, co szwankowało dotychczas i co należy poprawiać.

- Mam swoją diagnozę i przemyślenia dotyczące postawy drużyny, bo byłem przecież członkiem sztabu, uczestniczyłem w całym procesie, ale nie chcę mówić o szczegółach, żeby nie ułatwiać zadania przeciwnikom. W najbliższym czasie chcę przede wszystkim wzmocnić zawodników mentalnie i wyzwolić w nich wiarę w to, że możemy wygrywać, że jesteśmy wystarczająco mocni, aby regularnie punktować - stwierdził.

Burza w Wiśle. Konflikt między właścicielami. Publiczne oskarżenia

Sobolewski podkreślał też, jak ważna będzie praca nad mentalnością zawodników Wisły, szczególnie u młodych i nowych piłkarzy. Wie z doświadczenia, że początki w stolicy Małopolski nie należą do łatwych i przyjemnych.

– Mamy młody zespół i zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno się gra w tym zespole. Sam tego doświadczyłem i pomimo tego, że przychodziłem do Krakowa jako doświadczony piłkarz, to pierwsze mecze przy Reymonta nie były łatwe. Musimy więc skupić się przede wszystkim na tych kwestiach mentalnych, bo bez wiary we własne możliwości nie będziemy wygrywać. Znaleźliśmy się w takim momencie, że zawodnicy nie potrafią przenieść swoich umiejętności z treningu na mecz i to jest nasz największy problem. Robimy jednak wszystko, by skutecznie go rozwiązać - dodał.

Wisła Kraków zajmuje w tabeli dziewiąte miejsce po 12 kolejkach Fortuna 1. Ligi. Mecz z ŁKS-em w piątek o godzinie 20:30.