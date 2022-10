Haaland kosmitą nie tylko na boisku. Astronomiczne zarobki

Erling Haaland został zawodnikiem Manchesteru City początkiem lipca tego roku. Klub Premier League zapłacił 60 milionów euro odstępnego za byłego zawodnika Borussii Dortmund, a Norweg szybko pokazał, że była to bardzo dobra inwestycja. Najlepiej świadczy o tym fakt, że napastnik w ośmiu spotkaniach ligowych zdobył aż 14 bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Wojciech Szczęsny żartuje z Garetha Bale'a: Nie chcę psuć sobie relacji

Wielkie pieniądze Haalanda w Premier League. Norweski napastnik najlepszy w rozgrywkach

To daje 22-latkowi pewne prowadzenie w klasyfikacji strzelców angielskich rozgrywek. Drugi Harry Kane (Tottenham Hotspur) ma na koncie dokładnie o połowę trafień mniej (7 goli). Haaland prezentuje umiejętności strzeleckie również w Lidze Mistrzów. W trzech spotkaniach zdobył 5 bramek i jest samodzielnym liderem na liście strzelców.

Teraz "Daily Mail" poinformowało jaką pensją może się pochwalić nowa gwiazda światowego formatu. Podstawę tygodniowych zarobków Norwega stanowi 375 tysięcy funtów. Do tego należy doliczyć szereg premii zapisanych w umowie, co po zliczeniu daje do 865 tys. funtów tygodniowo. W przeliczeniu na złotówki wychodzi kwota około 4,82 miliona. Tym samym roczna pensja 22-latka może wynieść około 45 milionów funtów rocznie (ok. 250 mln zł).

Haaland jest więc najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Premier League. Napastnik City zdetronizował gwiazdę Manchesteru United, Cristiano Ronaldo, którego tygodniowa pensja wynosi 450 tysięcy funtów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Świetna gra Norwega, ale też pozostałych zawodników zespołu, przekłada się na wysokie miejsce w tabeli rozgrywek. Zawodnicy Pepa Guardioli zajmują drugą lokatę z dorobkiem 20 punktów i mają tylko jeden punkt mniej od liderującego Arsenalu. Podium uzupełnia Tottenham z 17 punktami na koncie.