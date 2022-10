Oficjalnie: Sevilla ogłasza nowego trenera. Ostatnio prowadził Milika

Od początku tego sezonu Sevilla prezentuje się katastrofalnie. Dotychczas rozegrała 10 meczów, w których odniosła zaledwie jedno zwycięstwo. Pozostałe trzy mecze zremisowała i sześć przegrała. Władze nie podejmowały żadnych kroków, aż do porażki 1:4 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Dziś znamy już nowego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Testujemy restaurację Arkadiusza Milika. "To jest biznes"

Sevilla ogłosiła nowego trenera. Powrót po latach

Po ostatniej przegranej władze klubu uznały, że Julen Lopetegui nie jest w stanie rozwiązać problemów drużyny. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego szkoleniowiec na antenie Movistar Futbol powiedział, że jego czas w tym klubie dobiegł końca. - Znam już swoją przyszłość oficjalnie i mogą potwierdzić, że odchodzę z Sevilli. Jutro nie będę już jej trenerem - wyznał.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeszcze przed meczem z Borussią Dortmund spekulowało się, że Sevilla może zastąpić Hiszpana Jorge Sampaolim. W czwartek klub oficjalnie potwierdził, że Argentyńczyk przejął obowiązki pierwszego trenera.

W przeszłości 62-latek prowadził już drużynę z Andaluzji. Miało to miejsce w rozgrywkach 2016/17, pod jego wodzą udało się zagrać w 1/8 finału Ligi Mistrzów (porażka z Leicester City) oraz zająć czwarte miejsce w La Liga. Po tamtym sezonie szkoleniowiec przejął reprezentację Argentyny.

W ostatnich tygodniach Sampaoli pozostawał bez pracy. Do maja 2022 roku prowadził Olympique Marsylia, lecz pomimo tego, że zdołał doprowadzić ten zespół do wicemistrzostwa Francji oraz półfinału Ligi Konferencji Europy, został zastąpiony przez Igora Tudora. Dobrze powinni go pamiętać polscy kibice. Sampaoli prowadził w Olympique'u polskiego napastnika, Arkadiusza Milika. Wielokrotnie mówiono w mediach o nieporozumieniu między piłkarzem a trenerem. Ba, niektórzy twierdzą, że Polak był jednym z powodów, dla których Sampaoli rozstał się z OM.

Jorge Sampaoli na ratunek Sevilli. Drużyna blisko dna

Najbliższy mecz Sevilli odbędzie się w sobotę, 8 października. Wtedy w ramach rozgrywek LaLigi zagra na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan z Athletikiem Bilbao, który aktualnie zajmuje trzecią pozycję w ligowej tabeli.

Sevilla natomiast znajduje się na drugim końcu klasyfikacji. Po siedmiu kolejkach ma na koncie zaledwie pięć punktów (wygrana i dwa remisy), przez co zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli. Co prawda nad ostatnim Elche ma cztery punkty przewagi, ale Almerię i Cadiz wyprzedza o zaledwie punkt.