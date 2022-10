Nie żyje Gian Piero Ventrone. Piłkarze Tottenhamu wymiotowali po jego treningach

"Chociaż bardzo dużo wymagał na boisku, był kochany przez piłkarzy poza nim. Bardzo szybko stał się bardzo popularną postacią wśród członków sztabu szkoleniowego i zawodników pierwszej drużyny" - czytamy w komunikacie Tottenhamu o śmierci Gian Piero Ventrone.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Włoski trener przygotowania fizycznego pracował w londyńskim klubie od listopada zeszłego roku, kiedy trafił do niego wraz z Antonio Conte. Ventrone słynął z bardzo ostrych metod treningu. Piłkarze przekonali się o tym latem tego roku.

"Brytyjskie media przekazały, że tuż po zakończeniu ćwiczeń Harry Kane wymiotował, natomiast Heung-Min Son był do tego stopnia wyczerpany, że nie mógł podnieść się z boiska. Z pomocą musieli mu przyjść koledzy z drużyny, którzy wręcz znieśli go z murawy. Taki efekt wśród zawodników Tottenhamu wywołała sesja treningowa pod okiem trenera przygotowania fizycznego Gian Piero Ventrone. Włoch zarządził, aby piłkarze przebiegli 42 długości boiska w temperaturze 37 stopni Celsjusza i praktycznie zerowym wietrze" - pisaliśmy o treningu zespołu Antonio Conte.

Opublikowano nowy ranking FIFA. Zmiany u rywali Polaków na MŚ

- Wiemy, że wyjdzie nam to na dobre. Wykonał dla nas wielką pracę. Jesteśmy mu wdzięczni i kochamy go - mówił pomocnik Tottenhamu, Pierre-Emile Hojbjerg. - To nie tylko świetny fachowiec, ale też dobry człowiek. Mam z nim bardzo dobry kontakt, wielokrotnie pomógł mi w trudnych chwilach. Dał mi wiele życiowych rad - dodał Heung-min Son.

Nie żyje Gian Piero Ventrone

W czwartek rodzina Ventrone poinformowała o jego śmierci. 62-latek zaledwie kilka dni temu dowiedział się, że choruje na białaczkę. We wtorek wieczorem Ventrone został przewieziony do szpitala w Neapolu. W środę, w stanie śpiączki, został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Włoskie media poinformowały, że Ventrone zmarł w czwartek o 6:45 rano.

Ventrone pracę w roli trenera przygotowania fizycznego zaczął w Juventusie. W Turynie pracował dwukrotnie: w latach 1994-1999 i 2001-2004. W trakcie jego pierwszej kadencji drużyna wygrała wszystko, co było do wygrania we Włoszech i europejskich pucharach.

Grabara podszedł do Grealisha i wypalił: "On nie jest człowiekiem"

To właśnie w Juventusie Ventrone poznał Marcelo Lippiego i Conte. W sztabie pierwszego pracował nie tylko w klubie, ale też w reprezentacji, z którą w 2006 roku zdobył mistrzostwo świata. W kolejnych latach Ventrone pracował we francuskim Ajaccio, włoskiej Catanii oraz chińskich Jiangsu Suning i Guangzhou Evergrande.

"Odeszło od nas jedno z historycznych nazwisk Juventusu na przełomie wieków" - napisał włoski klub w mediach społecznościowych.