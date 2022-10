Ronaldo ośmiesza kolegę i bardzo się z tego cieszy [WIDEO]

Manchester United szykuje się do meczu Ligi Europy z Omonią Nikozja, który odbędzie się dziś, 6 października o godzinie 18:45. Cristiano Ronaldo na treningu przed meczem efektownie zagrał piłkę między nogami Lisandro Martineza i eksplodował radością.

Ronaldo i Manchester United bez formy, cieszą małe rzeczy

Manchester United dotkliwie przegrał w meczu derbowym z Manchesterem City, a Cristiano Ronaldo nie podniósł się z ławki rezerwowych. Słaba forma Portugalczyka przekłada się na rozgrywanie tylko kilkunastu minut w meczach "Czerwonych Diabłów", a jego zespół zajmuje dopiero szóste miejsce w Premier League.

Portugalczyk w tym sezonie strzelił tylko jednego gola, przeciwko Sheriffowi w Lidze Europy, ale wciąż próbuje cieszyć się futbolem. W trakcie środowego treningu przed meczem z Omonią Nikozja, podczas gry w "dziadka", Ronaldo po udanej sztuczce technicznej zagrał piłkę między nogami Lisandro Martineza i zwariował. Portugalczyk cieszył się, wymachiwał rękami i na jego twarzy zagościł duży uśmiech. Kolegów z drużyny także rozbawiła ta sytuacja.

Ronaldo chce odejść z Manchesteru United

Kilka dni temu pisaliśmy o możliwym odejściu Cristiano Ronaldo z Machesteru United. Portugalczyk nie dogaduje się z nowym szkoleniowcem Erikiem ten Hagiem i już po mundialu w Katarze chciałby zmienić klub. Od kiedy trafił ponownie do Manchesteru United w 2021 roku, wydawało się, że będzie jednym z filarów zespołu. W poprzednim sezonie zdobył 18 goli i zaliczył 3 asysty w Premier League, ale jego drużynie nie udało się awansować do Ligi Mistrzów, w której Portugalczyk bardzo chce grać. Chęć występowania w elitarnych rozgrywkach miałaby być motywacją do zmiany klubu przez 37-latka.

W tym sezonie Cristiano Ronaldo zagrał w barwach Manchesteru United w ośmiu meczach, w których zdobył jednego gola. Portugalczyk uzbierał jedynie 378 minut, a w pełnym wymiarze czasowym wystąpił jedynie przeciwko Brentford w drugiej kolejce Premier League i Realowi Sociedad w pierwsze kolejce Ligi Europy.