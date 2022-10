Nowa gwiazda Liverpoolu nie rozumie Kloppa. Dosłownie. Prosi o pomoc

Darwin Nunez od tego sezonu jest zawodnikiem Liverpoolu. Napastnik trafił do Premier League po świetnym sezonie w Benfice Lizbona, gdzie w poprzednim roku strzelił łącznie 34 bramki. Początki Urugwajczyka w nowym zespole nie są jednak najlepsze. W ośmiu meczach strzelił on jedynie dwie bramki. Biorąc pod uwagę fakt, że klub zapłacił za niego 75 mln euro plus 25 mln bonusów, oczekiwania wobec niego był znacznie większe.

Darwin Nunez ma problem w Liverpoolu. "Czasami czuję się niezdecydowany"

Jednym z powodów słabej dyspozycji Nuneza jest fakt, że 23-latek w dalszym ciągu nie nauczył się języka angielskiego. To sprawia, że napastnik nie rozumie przede wszystkim słów, które do zespołu kieruje trener Jurgen Klopp. - Szczerze mówiąc, nie rozumiem niczego, co Klopp mówi podczas przygotowań do gry i podczas swojej prezentacji, ale oczywiście proszę moich kolegów z drużyny, aby przekazali mi to, co powiedział. Myślę jednak, że Klopp bardzo jasno określa swój styl gry, prosi nas, piłkarzy, abyśmy robili proste rzeczy i nie bali się grać. Prosi nas wszystkich, abyśmy mieli pewność siebie - tłumaczył w wywiadzie dla TNT Sports.

Urugwajczyk odniósł się również do swojej postawy na początku sezonu. - Czasami czuję się niezdecydowany, a dokładniej, że nie mam maksymalnej pewności siebie. Jednak z biegiem czasu wszystko się poprawia. Trener zawsze daje mi pewność, a pod koniec dnia wiem, że cele przyjdą - stwierdził napastnik.

Nie tylko Nunez prezentuje się poniżej oczekiwać. Liverpool po siedmiu spotkaniach zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 10 punktów. Na taki wynik składają się dwa zwycięstwa, cztery remisy i jedna porażka. Prowadzi Arsenal (21 pkt), przed Manchesterem City (20 pkt) i Tottenhamem (17 pkt). W kolejnym meczu zawodnicy Jurgena Kloppa zmierzą się z liderami rozgrywek. Mecz z Arsenalem odbędzie się w niedzielę 9 października o godzinie 17:30.