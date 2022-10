Haaland w pogoni za Złotym Butem. Nawet Lewandowski jest daleko

W niedzielnym meczu, przeciwko Manchesterowi United, Erling Haaland skompletował hattricka i był jednym z głównych autorów wygranej Manchesteru City 6:3. Norweg w walce o Złotego Buta nie zajmuje pierwszego miejsca, ale jest najlepszym strzelcem z czołowych europejskich lig.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcel Desailly wspomina mistrzostwa, w których brał udział. "Pamiętam, że pocałowałem trofeum"

Haaland w pogoni za Złotym Butem

Europejski Złoty But przyznawany jest zawodnikowi, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej goli w rozgrywkach ligowych. Erling Haaland zdobywając trzy gole przeciwko Manchesterowi United, znacznie powiększył przewagę nad rywalami w walce o tytuł. W obecnej kampanii Haaland zagrał w ośmiu spotkaniach angielskiej Premier League i ma na koncie 14 goli.

Bramki piłkarzy z pięciu najsilniejszych lig w Europie liczone są przy współczynniku 2, co daje Norwegowi 28 punktów w klasyfikacji. Żaden z piłkarzy lig TOP 5 nie jest nawet blisko napastnika Manchesteru City. Robert Lewandowski zdobył do tej pory 9 goli, a Neymar i Kylian Mbappe 8. Erling Haaland nie ma sobie równych i ostatnie trzy bramki przeciwko United były dla niego trzecim kolejnym hattrickiem w meczu domowym, czego do tej pory nie dokonał żadnej piłkarz w historii rozgrywek angielskiej elity.

Haaland imponuje, ale nie jest pierwszy w walce o Złotego Buta

Erling Haaland zdobył do tej pory 14 goli w rozgrywkach ligowych, ale aktualnie nie jest najlepszym strzelcem w Europie. Napastnik Manchesteru City zajmuje w klasyfikacji drugie miejsce, a wyprzedza go jego rodak Amahl Pellegrino. Napastnik Bodo/Glimt w 24 kolejkach norweskiej Eliteserien strzelił 19 goli, ale jego zdobycze liczone są przy współczynniku 1.5, co daje 28,5 punktu w klasyfikacji Złotego Buta. 32-letni Pellegrino w tym sezonie ma do rozegrania jeszcze 6 meczów w lidze, a Erling Haaland aż 30.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta jest zresztą zdominowana przez zawodników grających w systemie wiosna - jesień. Podium zamyka piłkarz szwedzkiego Häcken, Alexander Jeremejeff. Gole szweda liczone są przy pomocy współczynnika o wartości 1 i ma on na koncie 21 punktów, po rozegraniu 22 meczów.

Klasyfikacja Złotego Buta. Czołowa dziesiątka: