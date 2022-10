Haaland jest z innej planety. Pierwszy taki wyczyn w historii Premier League

Manchester City był bezlitosny i 6:3 rozbił swoich sąsiadów z czerwonej strony miasta. To spotkanie miało jednak dwóch bohaterów - Erlinga Haalanda i Phila Fodena, którzy ustrzelili hat-tricka, czym obaj zapisali się w historii Premier League.

Kolejny mecz, kolejny hat-trick. Haaland zapisuje się w historii Premier League

Norweski napastnik zaliczył występ z innej planety przeciwko Manchesterowi United - strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Dzięki hat-trickowi został pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który zdobywał trzy bramki w trzech kolejnych spotkaniach z rzędu na własnym stadionie (poprzednie ustrzelił przeciwko Crystal Palace i Nottingham Forrest) - donosi OptaJoe na Twitterze.

Dodatkowo Haaland został trzecim zawodnikiem City, który ustrzelił hat-tricka w derbach Manchesteru. Pierwszy dokonał tego Horace Barnes w 1921 roku, a drugi Francis Lee w 1970.

Jednocześnie napastnik Manchesteru City, wraz z Philem Fodenem zostali trzecim duetem, który ustrzelił po hat-tricku w jednym meczu Premier League. Pierwszy był duet z Arsenalu w meczu z Southampton w 2003 roku (Jermaine Pennant, Robert Pires), a drugi z Leicester (również przeciwko Southampton) w 2019 roku - Jamie Vardy i Ayoze Perez.

Na koniec warto podkreślić, że niedzielne spotkanie Manchesteru City z Manchesterem United zostało najbardziej bramkostrzelnym meczem w historii derbów Manchesteru. I to niezależnie od rozgrywek. Wcześniejszy rekord wynosił siedem bramek, a teraz jest to już dziewięć.

Halaand notuje nieprawdopodobne wejście do Manchesteru City

Norweski napastnik trafił tego lata z Borussii Dortmund do niebieskiej części Manchesteru za 60 milionów euro. Już na obecnym etapie sezonu ma na koncie 17 bramek i 3 asysty we wszystkich rozgrywkach. A to po rozegraniu zaledwie 11 spotkań w barwach drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę.