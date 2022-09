Kolega z boiska zachęca Cristiano Ronaldo: Już czas

Cristiano Ronaldo przeżywa trudne chwile. Portugalczyk całkowicie zawodzi w Manchesterze United. 37-letni napastnik wystąpił w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pierwszą i jedyną bramkę w tym sezonie strzelił w meczu z Sheriff Tyraspol (2:0) w 2. kolejce Ligi Europy. Co więcej, zdobył ją z rzutu karnego. Równie fatalne występy notuje w drużynie narodowej. W ostatnim spotkaniu Ligi Narodów Ronaldo miał kilka znakomitych okazji do zdobycia bramki przeciwko Hiszpanii (0:1), ale za każdym razem spudłował. Po meczu był tak wściekły, że rzucił opaskę kapitańską na ziemię, co nie spodobało się jego rodakom.

Ronaldo zakończy karierę? Cassano popiera ten pomysł. "Musi zakończyć przygodę z futbolem"

Eksperci uważają, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma już za sobą lata świetności. Pojawiły się nawet głosy, że piłkarz powinien zakończyć karierę. Jedną z osób zachęcających Ronaldo do podjęcia takiej decyzji jest Antonio Cassano. Były reprezentant Włoch powiedział w jednym z podcastów, że Portugalczyk musi w końcu odwiesić buty na kołek. Im prędzej to zrobi, tym lepiej.

- W tym momencie Ronaldo powinien wyświadczyć sobie przysługę i zrozumieć, że jeśli nie może osiągnąć pewnego poziomu, to po prostu musi zakończyć przygodę z futbolem. Skończ to Cristiano! On już wygrał wszystko, co do zdobycia możliwe. Był prawdziwym fenomenem. Ale teraz czas na emeryturę - przyznał były piłkarz.

- Możesz lubić Cristiano Ronaldo lub nie. Ja nie darze go sympatią, ale mam wielki szacunek dla niego i jego kariery. Jednak w pewnym momencie musisz odejść, a on powinien to zrobić teraz, ponieważ został graczem rezerwowym - kontynuował.

Ze zdaniem Włocha nie zgadzają się jednak bliscy Portugalczyka. Matka Ronaldo, Dolores Aveiro, przyznała w jednym z wywiadów, że w najbliższy czasie syn nie zrezygnuje z kariery piłkarskiej. - On musi grać. To jego marzenie. Ma pragnienie, by występować na boisku do 40. roku życia - wyjawiła. Podobnego zdania jest siostra napastnika, Katia Aveiro. Kobieta przyznała, że niezależnie od sytuacji będzie wspierać brata. "Zawsze będę z Tobą mój królu. Bądź spokojny" - napisała na Instagramie.

Póki co sam Ronaldo także nie myśli o zakończeniu kariery i przygotowuje się do kolejnego spotkania Manchesteru United. W niedzielę 2 października drużyna Erika ten Haga zmierzy się z Manchesterem City. Pierwszy gwizdek na Etihad Stadium zabrzmi o godzinie 15:00.