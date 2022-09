Mocne oświadczenie matki Ronaldo: Prędzej czy później Cristiano to zrobi

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk za wszelką cenę chciał opuścić Manchester United tego lata. Głównym argumentem przemawiającym za transferem był fakt, że angielski klub nie gra w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Poza mierzeniem się z topowymi drużynami, 37-letni napastnik ma z tyłu głowy, że jego rekord strzelecki w tych rozgrywkach goni Lionel Messi. Z tego powodu Ronaldo miał rozważać możliwość przejścia do Atletico Madryt, Napoli czy też Sportingu Lizbona, w którym rozpoczynał karierę. Ostatecznie jednak nie obrał z żadnego z tych kierunków.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski ocenia reprezentację Polski: Powinniśmy się zastanowić

Matka Ronaldo zdradziła jego plany. "Jeśli Cristiano nie przeniesie się do Sportingu, to zagra tam jego syn"

Portugalczyk męczy się w angielskiej drużynie. Wystąpił w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pierwszą i jedyną bramkę w tym sezonie strzelił w meczu z Sheriff Tyraspol (2:0) w 2. kolejce Ligi Europy. Co więcej, zdobył ją z rzutu karnego. Jeszcze gorzej radzi sobie w reprezentacji. W ostatnim spotkaniu Ligi Narodów miał kilka szans na zdobycie bramki przeciwko Hiszpanii (0:1), ale żadnej z nich nie wykorzystał. Po meczu był tak wściekły, że rzucił opaskę kapitańską na ziemię.

Fabiański odejdzie z West Hamu po sezonie? "Będą szukali świeżej krwi"

Eksperci zaczęli zastanawiać się nad przyszłością Ronaldo. Wielu z nich uznało, że to najwyższy czas na zakończenie kariery. Twierdzą, że Portugalczyka nie stać już na dobre wyniki, więc powinien po sezonie zawiesić buty na kołku. Jednak innego zdania jest matka napastnika, Dolores Aveiro. Kobieta udzieliła ostatnio wywiadu, w którym przyznała, że przed jej synem jeszcze minimum trzy lata gry.

- On musi grać. To jego marzenie. Ma pragnienie, by występować na boisku do 40. roku życia - przyznała matka piłkarza. Aveiro odniosła się także do ewentualnego transferu Ronaldo do Sportingu Lizbona. Kobieta jest pewna, że syn w końcu wróci do ojczyzny. - W tym roku to nie nastąpiło. Ale dojdzie do tego w najbliższym czasie. Bóg stoi po naszej stronie, prędzej czy później Cristiano przeniesie się do klubu z Lizbony - kontynuowała.

Aveiro poszła o krok dalej i złożyła jasną deklarację. - Jeśli Cristiano nie przeniesie się do Sportingu, to zagra tam jego syn, Cristiano Junior. Obiecuje wam to. Zobaczyć ich razem, występujących w jednym klubie, jest moim marzeniem - dodała matka napastnika.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Były trener ujawnił tajemnicę genialnej formy Haalanda. "To było szalone"

Ronaldo jest wychowankiem portugalskiego klubu. Na początku grał dla młodzieżowych drużyn Sportingu, a w lipcu 2002 roku dostał szansę w pierwszym zespole. W jego barwach rozegrał 31 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył sześć asyst. Latem 2003 roku przeniósł się do Manchesteru United. Sześć lat później trafił do Realu Madryt. To właśnie gra w tym klubie przyniosła mu największą sławę i ogromną liczbę trofeów. W 2018 roku rozstał się z madryckim zespołem i przeszedł na trzy lata do Juventusu. Latem 2021 roku wrócił jednak na Old Trafford.