To koniec. Andrzej Twarowski odchodzi z Canal+. Wiadomo, dokąd trafi

Plotki związane z przyszłością zawodową Andrzeja Twarowskiego pojawiały się już od kilkunastu tygodni. Komentator był przymierzany do dołączenia do redakcji Viaplay, ale wówczas plotki nie zostały potwierdzone. Po stracie praw do Premier League Twarowski był w Canal+ głównie odpowiedzialny za prowadzenie programu "Jej Wysokość Premier League". Teraz wydaje się, że wiadomo nieco więcej nt. dalszej kariery Andrzeja Twarowskiego.

Andrzej Twarowski odchodzi z Canal+ Sport. Dołączy do Viaplay w listopadzie 2022 roku

Portal wirtualnemedia.pl informuje, że Andrzej Twarowski podjął decyzję o odejściu z Canal+ Sport. Dziennikarz złożył wypowiedzenie z pracy kilka miesięcy temu, które wygaśnie z końcem października. Od listopada tego roku nowym miejscem pracy Twarowskiego będzie platforma streamingowa Viaplay, która posiada prawa do Premier League, czyli ligi, z którą komentator był najbardziej kojarzony. To nie jest jedyny transfer z Canal+ do Viaplay w ostatnich tygodniach, bo podobną drogę przebył m.in. Przemysław Pełka, Michał Gutka czy Adrian Olek.

Andrzej Twarowski był związany z Canal+ od połowy lat 90., gdzie głównie komentował mecze ligi angielskiej, ale też Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Ligi Europy (LM i LE w latach 2013-2018). Dodatkowo Twarowski tworzył znany duet z Tomaszem Smokowskim w "Lidze+ Extra". Dziennikarz chwilowo rozstał się z Canal+ jesienią 2017 roku, żeby stworzyć radio internetowe "Zapinamy Pasy". Ostatecznie projekt wygasł, a Twarowski wrócił do poprzedniego miejsca pracy w połowie 2018 roku.

