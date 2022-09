Wraca temat przejęcia Newcastle. Brytyjski polityk naciskał na Saudyjczyków

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji na temat kupna Newcastle United, pojawiało się sporo wątpliwości na temat szczegółów transakcji z udziałem saudyjskiej strony. Najnowsze dokumenty w tej sprawie pokazują, jak duży wpływ na zatwierdzenie przejęcia miał członek Izby Lordów.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Tragedia po meczu. Padły strzały. Media: Jedna osoba nie żyje [WIDEO]

Wypłynęły dokumenty nt. przejęcia Newcastle

W sierpniu 2020 roku Lord Gerry Grimstone, ówczesny minister inwestycji, poprosił ówczesnego przewodniczącego Premier League, Gary'ego Hoffmana o radę prawną w zakresie działań w przypadku zablokowania przejęcia Newcastle United przez Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych - informuje "The Guardian".

Grimstone to były bankier z kontaktami do osób zajmujących stanowiska na wysokim szczeblu w Arabii Saudyjskiej i Zatoce Perskiej. W marcu 2020 roku został wyznaczony przez Borisa Johnsona na osobę mającą na celu przyciągnąć inwestycje do Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z dokumentów Departamentu Handlu Międzynarodowego, Grimstone aktywnie współpracował z władzami Premier League i rządem Arabii Saudyjskiej, aby przejęcie Newcastle doszło do skutku. Zebrane dowody przeczą wszelkim dotychczasowym stanowiskom rządu Wielkiej Brytanii, który twierdził, że polityk nie brał udziału w transakcji.

W maju tego roku "The Guardian" ujawnił szczegóły rozmów Grimstone'a w sprawie przejęcia klubu. W odpowiedzi rzecznik Departament Handlu Międzynarodowego zbagatelizował sprawę i wyznał jedynie, że "Grimstone nigdy nie próbował wpłynąć na Hoffmana i Premier League, aby zatwierdzić przejęcie Newcastle". Jego zdaniem były minister inwestycji spełniał jedynie swoją rolę, aby "nadążyć za bieżąco z dużymi inwestycjami, potencjalnie napływającymi do Wielkiej Brytanii".

Grimstone tłumaczy się z działań na rzecz przejęcia Newcastle

Według najnowszych ustaleń dokumenty składały się z czterech notatek, które Grimstone wysłał w sierpniu 2020 roku do brytyjskiego ambasadora w Arabii Saudyjskiej, Neila Cromptona oraz dwóch urzędników na Downing Street, których nazwisk nie podano. W nich znalazły się informacje o kontaktach z Hoffmanem poprzez komunikator WhatsApp i rozmowy telefoniczne.

Autorzy publikacji mocno zredagowali notatki przed ich opublikowaniem, powołując się na powody, dla których upublicznienie szczegółów mogłoby zaszkodzić międzynarodowym stosunkom lub interesom Wielkiej Brytanii i są wrażliwe z handlowego punktu widzenia. Stwierdzono jednak, że Grimstone w ten sposób szukał sposobów na to, aby przejęcie Newcastle mogło zostać zatwierdzone przez Premier League. Z notatek wynika nawet, że Grimstone zaoferował "włączenie się w dyskusję" z adwokatem ligi angielskiej.

Finalnie do przejęcia klubu przez Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych doszło w październiku 2021 roku. Premier League ogłosiła wówczas, że "udało się znaleźć sposób na zatwierdzenie przejęcia poprzez prawnie wiążące zapewnienia, że Królestwo Arabii Saudyjskiej nie będzie kontrolować Newcastle United". Grimstone z kolei stwierdził, że "ciężko i zgodnie z prawem pracował nad ułatwieniem przejęcia".

"Częścią mojej roli jako ministra ds. inwestycji było bycie na bieżąco z dużymi inwestycjami potencjalnie napływającymi do Wielkiej Brytanii. Było to szczególnie ważne w przypadku inwestycji takich jak Newcastle, które były w domenie publicznej i które wzbudzały duże zainteresowanie opinii publicznej. Bardzo wyraźnie powiedziałem panu Hoffmanowi, że moją jedyną rolą było ułatwienie przekazywania pomysłów między obiema stronami i że w żaden sposób nie starałem się naruszyć całkowitej autonomii Premier League w tej sprawie" - skomentował doniesienia Grimstone.

Wojciech Szczęsny: "W każdym meczu dostaję korkami". I żartuje z Bale'a

Lord Gerry Grimstone ustąpił ze stanowiska ministra w lipcu po rezygnacji Borisa Johnsona. W trakcie jednej z ostatnich konferencji wspomniał, że brytyjski rząd zarobił dzięki niemu "50 miliardów funtów w inwestycjach". Liczba ta obejmowała transakcje po 10 miliardów funtów z państwowymi funduszami majątkowymi z Abu Zabi i Kataru. Dziennikarze poprosili też o komentarz Borisa Johnsona, ale nie uzyskali odpowiedzi.