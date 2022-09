Tak strzela piłkarz za 75 mln. Wstyd, komedia, kompromitacja [WIDEO]

Chociaż Darwin Nunez błysnął golem w swoim debiucie w barwach "The Reds", czym przyczynił się do wygranej w meczu o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem City, to od tamtego czasu zanotował tylko bramkę i asystę w pierwszej kolejce Premier League przeciwko Fulham. Potem już była czerwona kartka z Crystal Palace, zawieszenie na trzy spotkania i rola zmiennika w spotkaniach Ligi Mistrzów.

Nunez celował, ale gdzie? Napastnik Liverpoolu trafił na... aut

Kibice Liverpoolu zarzucali byłemu zawodnikowi Benfiki, że jest nieskuteczny pod bramką rywala. Bo chociaż piłka go szuka w polu karnym rywali, to nie przekłada się to na bramki, które zdobywa Nunez dla drużyny z Anfield. Można podejrzewać, że po tym nagraniu jego notowania i oczekiwania wobec niego nie wzrosną. Nunez przejął piłkę, przymierzył... Zobaczcie to sami.

Komentarze na to wideo są bezwzględne. "Wyobraź sobie, że kupujesz nowego Luisa Suareza, a dostajesz Andy'ego Carrola", "A fani Liverpoolu porównywali tego gościa do Haalanda", "Darwin Nunez nowym Harrym Maguire'em internetu".

Darwin Nunez trafił tego lata z Benfiki do Liverpoolu za 75 milionów euro. Urugwajczyk miał być nowym ogniwem w tercecie ofensywnym "The Reds", po tym, jak z Anfield pożegnał się Sadio Mane, który przeszedł do Bayernu Monachium. W poprzednim sezonie Urugwajczyk w 41. występach trafił aż 34 razy do siatki rywali i zanotował przy tym 4 asysty. Na tym etapie sezonu sam zawodnik oraz Juergen Klopp na pewno nie są zadowoleni z występów napastnika, jak i samego Liverpoolu. Nunez ma na swoim koncie 2 trafienia i asystę, a Liverpool zajmuje 8. miejsce w tabeli Premier League i traci 9 punktów do prowadzącego Arsenalu.