Historia piłki nożnej mogła wyglądać inaczej. Abramowicz kupił Chelsea, bo został wprowadzony w błąd

Roman Abramowicz sprzedał Chelsea po tym, jak brytyjski rząd nałożył na niego sankcje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Oligarchę ukarano m.in. z powodu bliskich kontaktów z prezydentem Władimirem Putinem. Sankcje spowodowały zamrożenie jego wszystkich brytyjskich aktywów, przez co został de facto zmuszony wystawić Chelsea na sprzedaż. Klub przejęło amerykańskie konsorcjum Todd Boehly/Clearlake Capital, kończąc 19-letnią erę Abramowicza.

Abramowicz chciał kupić Arsenal, ale został wprowadzony w błąd

Jak się okazuje, do rządów Rosjanina nad zespołem z zachodniego Londynu wcale mogło nie dojść. "Mirror" poinformował, że w 2003 roku, kiedy to Abramowicz próbował pozyskać klub z Premier League, miał myśleć o zakupie Arsenalu. Do tego jednak nie doszło. Wszystko przez szwajcarskich bankierów.

W książce The Club napisanej przez dziennikarzy The Wall Street Journal Joshuę Robinsona i Jonathana Clegga ujawniono, że oligarcha zatrudnił szwajcarski bank UBS po to, by zorientował się, jak wygląda sytuacja na rynku najmocniejszych klubów w Anglii. Po przeprowadzeniu analizy Abramowicz miał usłyszeć, że Arsenal kategorycznie nie jest na sprzedaż. To stanowisko jest sprzeczne z tym, które w książce przedstawił były wiceprezes Arsenalu David Dein. Powiedział on, że klub z północnego Londynu zostałby sprzedany, gdyby tylko otrzymał ofertę.

Co ciekawe z książki wynika też, że Abramowicz w sprawie kupna klubu spotkał się także z prezesem innej londyńskiej drużyny - Tottenhamu. Jednak kiedy jego mercedes przejeżdżał wzdłuż Tottenham High Road, oligarcha wyjrzał przez okno i powiedział po rosyjsku: „To jest gorsze niż Omsk" – ponure syberyjskie miasto, w którym miał rafinerię.

Błędna analiza szwajcarskiego banku sprawiła, że zamiast Arsenalu, Abramowicz przejął Chelsea za 140 milionów funtów. Drużyna ze Stamford Bridge za rządów rosyjskiego właściciela zdobyła pięć tytułów mistrza Anglii, pięć Pucharów Anglii i dwa puchary Ligi Mistrzów.