150 mln euro. Gwiazda BVB rozmawia z nowym klubem

Jude Bellingham to niewątpliwie jedna z największych gwiazd całej Bundesligi. 19-letni Anglik w praktycznie każdym meczu prezentuje swój szeroki wachlarz piłkarskich umiejętności na pozycji środkowego pomocnika. Pomimo tak młodego wieku zawodnik Borussi Dortmund wyróżnia się przede wszystkim kreatywnością, opanowaniem i (jakkolwiek by to nie zabrzmiało) doświadczeniem boiskowym. Nic dziwnego, że po reprezentanta Anglii ustawiła się długa kolejka zespołów z najwyższej półki.

Manchester United i Liverpool pragną ściągnąć Bellinghama

Jak podaje angielski "The Atlhetic" Liverpool i Manchester United powalczą o 19-letniego pomocnika Borussi w zimowym lub letnim oknie w 2023 roku. Obecna wartość Bellinghama oscyluje w granicach 90 milionów euro. Kontrakt Anglika z niemieckim zespołem jest ważny do czerwca 2025 roku. BVB wycenia swojego piłkarza na 150 mln euro (ok. 132 mln funtów), co uczyniłoby go najdroższym piłkarzem w historii brytyjskiego futbolu.

Bellingham nie był na liście transferowej, to jest pierwszy problem z tym zawodnikiem. Aktualnie jest to tak naprawdę jedyny problem - mówił z uśmiechem na twarzy Jurgen Klopp.

Według "Football Insider" Borussia Dortmund i Liverpool osiągnęły już nawet słowne porozumienie w sprawie transferu 19-latka. Mimo to Bellingham do końca zachowuje chłodny umysł i nie chce przedwcześnie zdradzać swoich planów na przyszłość.

- Borussia zrobiła dla mnie bardzo dużo. Od początku dawała mi możliwość rozwoju i wciąż dobrze się tu czuję. Spoglądanie w przyszłość jest w mojej opinii obecnie niestosowne i byłoby wyrazem braku szacunku do drużyny. Jeśli mam być szczery, to transfer nie jest czymś, na czym obecnie się skupiam - stwierdził reprezentant Anglii.

19-letni pomocnik Borussii będzie ogromnym wzmocnieniem w każdym zespole

O wyjątkowym talencie Bellinghama wie już cała Europa. Oprócz klubów Premier League po piłkarza zgłaszały się takie potęgi, jak choćby Real Madryt. 15-krotny reprezentant Anglii z pewnością idealnie uzupełniłby linię pomocy Liverpoolu, który z desperacją pod koniec ubiegłego okienka ściągał Arthura Melo z Juventusu. Bellinghamem nie pogardziłby także Manchester United. "Czerwone Diabły" co roku ściągają na Old Trafford gwiazdy największego formatu, jednak nie zawsze przynosi to oczekiwane efekty. Zawodnik Borussi wraz z Casemiro i Bruno Fernandesem mógłby stworzyć mocarny środek pola w angielskiej ekstraklasie.

Od przyjścia na Signal Iduna Park z Birmingham City w 2020 roku, Bellingham w koszulce Borussii Dortmund rozegrał równo 100 meczów, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 18 asyst.