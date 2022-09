Manchester United bezkonkurencyjny. Ale nie taką klasyfikację chciałby wygrać

Kwoty, za jakie przeprowadzane są transfery w ostatnich latach, już dawno przekroczyły wszelkie granice. Na niektórych to nie robi żadnego wrażenia, a jednym z takich klubów jest bez wątpienia Manchester United, co wynika z zestawienia CIES. To zestawienie opiera się na porównaniu rzeczywistych wydatków klubów w odniesieniu do wartości zawodników, które przygotowało CIES. Opiera się one na wydatkach klubów, licząc od lipca 2012 roku.

Manchester United przepłacił o blisko 238 milionów euro

"Czerwone Diabły" zostały niechlubnym liderem tego zestawienia i o 4 miliony wyprzedzają Juventus. Podium zamyka PSG, które przepłaciło o "tylko" 162 miliony euro. Dalej jest m.in. Aston Villa ze 149 milionami wydanymi za dużo wg CIES, a na piątym miejscu Real Madryt ze 148 milionami euro, które przepłacił za zawodników w ostatnich 10 latach.

Na drugim końcu tego zestawienia są trzy hiszpańskie kluby. Wg CIES Atletico Madryt wręcz zapłaciło mniej o 82 miliony, FC Barcelona o 47 milionów, a Sevilla 44. To jednak nie znaczy, że te kluby nie wydawały dużo, bo gdy Manchester United wydał przez ostatnich 10 lat blisko 1,6 miliarda euro, to FC Barcelona zakupiła zawodników za ponad 1,4 miliarda. Te kluby różni jednak wycena zawodników, które za te kwoty zakontraktowali.

Manchester United wydaje, ale nie widać tego w gablocie z trofeami

Zestawienie CIES obejmuje jeszcze ostatni sezon sir Alexa Fergusona na Old Trafford, czyli czas, za którym wzdycha wielu fanów drużyny z czerwonej części Manchesteru. W tamtym sezonie "Czerwone Diabły" po raz ostatni wygrały Premier League. Od tamtej pory do gabloty wpadły tylko: Puchar Anglii (2016), Tarcza Wspólnoty (2013, 2016), Puchar Ligi Angielskiej (2017) i Liga Europy (2017).

Za to wśród transferów za ogromne kwoty Manchesteru United znajdują się Paul Pogba (105 milionów euro), Antony (95 milionów), Harry Maguire (87 milionów), Jadon Sancho (85 milionów) i Romelu Lukaku (84,7 milionów).

Aktualnie ekipa Erika ten Haga zajmuje 5. miejsce w tabeli Premier League i traci sześć punktów do prowadzącego Arsenalu (mając o jeden mecz rozegrany mniej). Kolejne spotkanie rozegrają 2. października z Manchesterem City.