Chelsea planuje wielką wymianę. To byłby absolutny hit okienka transferowego

Chelsea w ostatnich latach nie ma szczęścia do napastników. Wielomilionowe transfery Timo Wernera i Romelu Lukaku okazały się zupełnie nieudane. W efekcie Niemiec latem wrócił tam, skąd przyszedł, a więc do RB Lipsk, a Belg przebywa na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Choć okno transferowe jest zamknięte, "The Blues" rozglądają się już za nowym napastnikiem, który wreszcie rozwiąże ich problemy.

Wprawdzie do zespołu dołączył Pierre-Emerick Aubameyang, jednak Gabończyk ma już 33 lata, więc nie można rozpatrywać go jako opcję na lata. Zdaniem calciomercatoweb.it na Stamford Bridge jednak już wiedzą, kto ma zostać nowym liderem ich ataku. Graham Potter, który niedawno zastąpił na stanowisku menadżera Thomasa Tuchela, jest wielkim fanem Harry'ego Kane'a. Sprowadzenie gwiazdora Tottenhamu to podobno jego wielkie marzenie.

O odejściu Kane'a z północnego Londynu mówi się już od dawna. Gwiazdor chce zdobywać najcenniejsze trofea, czego aktualny klub nie jest w stanie mu zagwarantować. W każdym okienku transferowym jest łączony z gigantami europejskiego futbolu. Ostatnio najwięcej mówiło się o jego możliwym przejściu do Bayernu Monachium, gdzie miałby zostać następcą Roberta Lewandowskiego. Chelsea może jednak przekonać piłkarza do pozostania na Wyspach. Dla Tottenhamu przygotowała natomiast atrakcyjną ofertę.

Calciomercatoweb.it podaje, że "The Blues" chcą sporo zapłacić za Kane'a i dodatkowo włączyć do transakcji jeszcze Romelu Lukaku. Belg po zakończeniu sezonu wróci do klubu z wypożyczenia i być może będzie otwarty na przenosiny do Tottenhamu, gdzie ponownie miałby okazję pracować z Antonio Conte. Po wodzą właśnie tego szkoleniowca świetnie radził sobie w Interze. Na razie nie wiadomo jednak, jaką kwotę Chelsea zamierza zaproponować ligowemu rywalowi.

Harry Kane w siedmiu meczach Premier League zdobył jak dotąd sześć bramek. Romelu Lukaku w Interze zaliczył trzy występy w Serie A i strzelił jednego gola.

