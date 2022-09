Ronaldo na boisku ostatnio nie błyszczy, ale w internecie nadal rządzi

Cristiano Ronaldo nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Portugalczyk nie strzelił bramki w siedmiu kolejnych meczach. Przełamanie nadeszło dopiero w czwartkowym spotkaniu z Sheriffem Tyraspol w Lidze Europy. 37-letni napastnik zdobył gola z rzutu karnego w 39. minucie, a Manchester United ostatecznie wygrał to spotkanie 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Ronaldo najpotężniejszym piłkarzem na Instagramie. Portugalczyk zdeklasował nawet Messiego

Choć Ronaldo zawodzi na boisku, to w świecie social mediów nie ma sobie równych. Na Instagramie obserwuje go ponad 481 milionów internautów. Co więcej, w ostatnim roku liczba śledzących konto Portugalczyka wzrosła aż o 48 procent.

Salah napisał o królowej Elżbiecie II. I wkurzył Egipcjan. Nie darują mu

Taki wynik przekłada się także na ogromne zyski z reklam. Wartość jednego wpisu Ronaldo wynosi około 3,5 miliona dolarów. Z analizy Nielsena, na którą powołuje się stacja BBC, wynika, że to właśnie napastnik Manchesteru United jet najpotężniejszym piłkarzem na Instagramie spośród graczy, którzy w tym roku pojadą na mistrzostwa świata.

To wniosek wysnuty na podstawie szczegółowych badań. Ranking stworzony przez firmę Nielsena bierze pod uwagę m.in. całkowitą liczbę obserwujących, przyrost followersów, wskaźnik zaangażowania obserwujących i średnią wartość marki za post na Instagramie.

Zgodnie z wyliczeniami analityków, Ronaldo deklasuje rywali. Na drugim, trzecim i czwartym miejscu znajduje się trio ofensywne Paris Saint-Germain. Druga lokata należy do Lionela Messiego - Argentyńczyka obserwuje 360 milionów internautów. W ostatnim roku jego grono followersów powiększyło się o 38 procent. Za jeden post Messi inkasuje około 2,6 miliona dolarów.

Nieco gorzej pod tym względem wypadają kolejno Neymar oraz Kylian Mbappe. Brazylijczyka obserwuje 178 milionów internautów, a Francuza 72,5 miliona followersów. Obaj piłkarze PSG generują około milion dolarów za wpis na Instagramie. Wysoko w rankingu znajduje się także Vinicius Junior. Piłkarz Realu Madryt w ostatnim roku zwiększył bazę obserwatorów aż o 90 procent. Aktualnie jest ich 23 miliony.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

"Nowy Giggs" zakończył karierę w wieku 22 lat. A potem rozkręcił milionowy biznes

Firma Nielsen stworzyła również osobny ranking jeśli chodzi o najbardziej perspektywicznych piłkarzy w social mediach. Tutaj zdecydowanie prowadzi kolega zespołowy Roberta Lewandowskiego, Gavi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba followersów Hiszpana zwiększyła się aż o 5000 procent - do 6,2 miliona.

Więcej informacji i zestawień firmy Nielsen znajdziecie TUTAJ.

10 najbardziej wpływowym piłkarzy na Instagramie, którzy wystąpią na mundialu 2022: