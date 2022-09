Kibice United wreszcie doczekają się kluczowych zmian. "Sprawy idą naprzód"

Właścicielami Manchesteru United jest amerykańska rodzina Glazerów. Nie cieszą się oni jednak sympatią kibiców, delikatnie rzecz ujmując. W ostatnim czasie fani kilka razy dawali do zrozumienia, że nie chcą, aby ich klub był kierowany przez Glazerów. W ubiegłym miesiącu na jaw wyszło, że Manchester może trafić w inne ręce.

Manchester United może zmienić właściciela

Zainteresowany kupnem klubu ma być dobrze znany kibicom 70-letni Michael Knighton. Już w 1989 roku próbował przejąć Manchester, ale udało się to. Zasiadał w zarządzie klubu. Knighton niejednokrotnie krytykował obecnych właścicieli. "To wszystko jest tak smutne. Tylko kibice, składając właścicielom klubu poważną ofertę, mogą rozwiązać tę straszną sytuację" – pisał na Twitterze po kompromitującej klęsce zespołu z Brentford (0:4).

Teraz zwrócił się do fanów Manchesteru na Twitterze. " Dziękuję wszystkim za wspaniałe słowa wsparcia. Za kulisami wiele się dzieje. Sprawy idą naprzód zgodnie z planem. Przepraszam, że nie mogę dłużej być na tej platformie, po prostu ugrzęzłem w spotkaniach. Niech Bóg was błogosławi i wszystkiego dobrego dla was wszystkich. Wasze wsparcie jest bardzo doceniane" – napisał.

W zeszłym miesiącu w rozmowie z portalem "Man United The Religion" powiedział, że trwa przygotowywanie oferty kupna. - Pracujemy teraz nad dokumentem oferty. Należy pamiętać, że jest to oferta "wroga" - oznacza to po prostu, że klub nie jest oficjalnie na sprzedaż. Ale moim zamiarem jest przedstawienie tym właścicielom uzasadnionej, silnej i komercyjnej oferty, aby powiedzieć: "dotarliście do końca drogi, czas odejść, bo wasz czas się skończył" – powiedział Kinghton.

- Jesteśmy klubem w kryzysie i wszyscy wiemy, dlaczego. Mamy nieudolnego i bezużytecznego właściciela, który niewiele wie o piłce nożnej. Wszyscy wiedzą, że potrzebujemy nowego właściciela tego klubu piłkarskiego i to jest mój cel. Robię duże postępy, nadal rozmawiam z ludźmi, mam dobre finanse. Fani na całym świecie mają już dość tego reżimu. Balon ekscytacji związany z nowym sezonem pękł, jak tylko zobaczyliśmy występ przeciwko Brighton (1:2 - red.). Klub jest w kryzysie i pozostanie w kryzysie, póki mamy obecnego właściciela – przekonywał.

- Klub będzie kosztował więcej ze względu na swoją nazwę i historię. Jednak właściciele uszkodzili markę i zadłużyli ją. Rozsądna cena byłaby niższa niż 4,5 miliarda funtów, które kiedyś odrzucili. Glazerowie w przyszłym roku nie będą właścicielami Manchesteru United – dodał w rozmowie z "Daily Mail".