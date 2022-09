Erling Haaland pokazał klasę. Dał przykład kolegom [WIDEO]

Manchester City wygrał z Borussią Dortmund 2:1, a Erling Haaland zdobył gola na wagę trzech punktów. Przed meczem kamery wychwyciły zachowanie Norwega wobec pracownika klubu zajmującego się sprzętem.

Klasa Erlinga Haalanda, koledzy nie poszli za jego przykładem

Przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Borussią Dortmund piłkarze przygotowywali się przed pierwszym gwizdkiem. Zawodnicy City zdjęli bluzy, w których wyszli na murawę i rzucali je w kierunku torby pracownika klubu. Jedynie Erling Haaland podszedł do kitmana i przekazał bluzę do ręki. Jego zachowanie nie powinno dziwić, ale w porównaniu z kolegami jako jedyny zachował szacunek do pracownika klubu.

Mężczyzna był wdzięczny Haalandowi za jego odmienne od kolegów zachowanie i podziękował napastnikowi przyjacielskim klepnięciem w plecy. Całą sytuację wychwyciły kamery na Etihad Stadium.

Poza kulturalnym zachowaniem wobec pracownika klubu Erling Haaland imponuje formą na boisku. Przeciwko Borussii Dortmund zdobył dla City zwycięskiego gola, a w weekend dołożył kolejnego w Premier League przeciwko Wolverhampton. W tym sezonie Norweg ma już na swoim koncie 11 bramek w 7 meczach w angielskiej elicie oraz 3 gole w Lidze Mistrzów. Haaland strzela w tym sezonie gole średnio co 53,5 minuty i jest niekwestionowanie jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Tego lata Erling Haaland zamienił Borussię Dortmund na Manchester City. Kwota transferu wyniosła 60 milionów euro.