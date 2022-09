Steven Gerrard poparł absurdalny pomysł szefa Chelsea. "Chciałbym to zobaczyć"

Pomysł spotkania meczu gwiazd, na który składałyby się drużyny złożone z zawodników z północy i południa klubów występujących w Premier League, spotkał się ze zdecydowaną reakcją m.in. Juergena Kloppa. Trener Liverpoolu ironicznie stwierdził, żeby jeszcze sprowadzić drużynę Harlem Globetrotters i zorganizować im mecz z drużyną piłkarską. Więcej o komentarzu można przeczytać TUTAJ. W podobnym tonie wypowiadali się też eksperci. Pomysł uważany jest na Wyspach za dość absurdalny i nie chodzi tylko, że brak podobnych tradycji w Europie, ale też o napięty kalendarz rozgrywek. Gary Neville były piłkarz, a teraz ekspert piłkarski w programach telewizyjnych ostrzegł nawet, że amerykanizacja Premier League to zagrożenie dla angielskiej piłki. Na tym tle zdanie Stevena Gerrarda jest dość zaskakujace.

Gerrard byłby zachwycony możliwością obejrzenia meczu gwiazd Premier League

- Chciałbym zagrać w takim meczu. Północ by wygrała, ponieważ Liverpool i Manchester City są najsilniejszymi drużynami w Anglii - podkreśla były piłkarz, a teraz szkoleniowiec drużyny Matty'ego Casha. - To świetny pomysł, ciekawy, ale niestety nie widzę szans na to, by doszedł do skutku. Chociaż chętnie usiadłbym z popcornem i obejrzał takie spotkanie.

Gerrard zwraca uwagę na to, o czym mówił już Juergen Klopp - na przeładowany terminarz, przy którym zorganizowanie takiego meczu graniczy z niemożliwością. - Zgadzam się z innymi szkoleniowcami, że mamy za wiele rzeczy, na których musimy się skupić. Już jest wystarczająco wiele spotkań w kalendarzu, a mówię to nie grając spotkań w europejskich pucharach. Praca w Glasgow Rangers nauczyła mnie, że grając w Europie, ostatnie czego potrzebujesz, to kolejny mecz w terminarzu.

Inaczej do tego podchodzą we Włoszech, gdzie władze ligi chcą przeanalizować projekt pomysłu meczu gwiazd, a kluby ocenią plusy i minusy takiej inicjatywy. O tym z kolei można przeczytać TUTAJ.

