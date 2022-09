Były bramkarz Anglii zakończył karierę. Ma drugie życie. Przebił milion

Jego pierwszym poważnym klubem było Stoke, skąd po kilku latach trafił do Manchesteru United. Był 2005 rok, eksperci powtarzali, że za kilka lat będzie najlepszym angielskim bramkarzem, a sir Alex Ferguson szykował go na następcę Edwina van der Sara: sadzał na ławce, w mniej ważnych wpuszczał na boisko i wypożyczał na zaplecze Premier League. Ale z czasem okazało się, że Ben nie osiągnie tak wysokiego poziomu, by zostać następcą Holendra, więc został sprzedany do Birmingham, a stamtąd do West Bromu. Źle mu nie było: grał w Premier League, był powoływany do reprezentacji Anglii, zagrał z nią na mundialu w 2014 roku. Od 2018 roku bronił Watfordzie, ale kibicom lepiej dał się poznać dopiero jakieś dwa lata temu.

Zaczęła się pandemia, a jemu nudziło się w domu. Wymyślił więc, że założy swój własny kanał na YouTube. Tam otwierał zamknięte zazwyczaj drzwi piłkarskiego świata: brał kamerę GoPro do szatni, a podczas meczów kładzie ją w swojej bramce.

"Pokazuje swoją codzienność: rowerowe wycieczki, odwiedziny u alpak, życie na wsi - z setką gęsi, czterema lamami, sześcioma strusiami, dwoma pawiami. Zaprasza do piłkarskiej szatni, zabiera do samolotu, proponuje grę na telefonie. Wprowadza widzów do zespołu: przedstawia kolegów z drużyny, pokazuje, jak zachowują się na co dzień, nagrywa chrzty nowych piłkarzy, lubi chwilę porozmawiać z pracownikami klubu - spytać co u pana opiekującego się murawą, jak się wiedzie pani piorącej stroje, co słychać u kierowcy autobusu. Nie gwiazdorzy. Nie zabierze was na zakupy do galerii handlowej. Prędzej na jakąś farmę albo do stajni. Zwykłe, proste życie. Ale jest też to uchylanie drzwi do piłkarskiej szatni - w czasach, gdy futbol odsłonił już niemal wszystko, miejsca wciąż nieodkrytego. A tam sporo jest żartów z kolegami, niekiedy spory i kłótnie. Nie wiem, jak taguje swój kanał Ben Foster, ale kluczowe słowo to 'dystans': spory do siebie, niewielki do widza" - opisywał jego działalność Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Jego działalność w internecie prężnie się rozwija, więc nadal będzie można śledzić Fostera. Ale na boisku już go nie zobaczymy.

- Czas się pożegnać - napisał na Twitterze 15 września i opublikował filmik na Youtube. Jego kanał subskrybuje 1,18 mln użytkowników. W trakcie kariery rozegrał 390 meczów na poziomie Premier League. W tym czasie wpuścił 570 bramek, a 94 razy zachował czyste konto.