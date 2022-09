Dożywotni zakaz za pytanie ws Elżbiety II. "Klub nie chce być z tobą kojarzony"

W czwartek 8 września zmarła królowa Elżbieta II. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Jej śmierć wywołała wielkie poruszenie w całej Anglii. Dziennikarze zastanawiali się, czy w obliczu żałoby zostanie rozegrana najbliższa kolejka Premier League. Wiadomo już, że spotkania zostały przełożone. Również niższe ligi brytyjskie przełożyły mecze, które miały się odbyć w weekend po śmierci królowej.

Kibic zadał pytanie o minutę ciszy ku pamięci królowej. W odpowiedzi dostał list od klubu

Taka decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami. Wiele osób wskazuje, że niektóre instytucje posuwają się wręcz do absurdów. Przypomnijmy, że dwa kluby z ligi amatorskiej mają zostać surowo ukarane, bo w sprytny sposób ominęły instrukcje i zagrały ze sobą mecz, który oficjalnie był treningiem.

Teraz media brytyjskie piszą o tym, że jeden z kibiców Preston North End, klubu z drugiej ligi angielskiej, napisał na Twitterze następujący komentarz: "Czy zostanę wyrzucony ze stadionu, jeśli będę buczał podczas minuty ciszy z powodu śmierć królowej?". I ten wpis nie pozostał bez reakcji klubu. Niedługo później kibic miał otrzymać list.

"Twoje komentarze na Twitterze dotyczące królowej i rodziny królewskiej zostały zgłoszone do klubu, a zarząd został poinformowany. W wyniku twoich komentarzy Preston North End nie chce być z tobą kojarzony, dlatego dostajesz dożywotni zakaz stadionowy. Twój karnet i konto klubowe zostały zablokowane. Zakaz ten obejmuje wszystkie mecze domowe oraz wszystkie mecze drużyny rezerw/ towarzyskie i młodzieżowe. Policja została odpowiednio poinformowana. Zakaz ten dotyczy również wstępu do wszystkich terenów Preston North End F.C., w tym sklepu, kasy biletowej oraz zakazu zakupu lub uzyskania jakichkolwiek biletów na mecze wyjazdowe z klubu. Jeśli w czasie trwania zakazu wejdziesz na teren klubu, zostaniesz wyrzucony i może to doprowadzić do kolejnych działań, takich jak nakazy sądowe lub zaangażowanie policji. Wszystkie kluby piłkarskie, z którymi Preston rozgrywa mecze wyjazdowe, również zostaną poinformowane o zakazie" – tak brzmi treść listu, który został udostępniony na Twitterze.

Dziennikarze poprosili klub o komentarz. "Jako klub piłkarski uznajemy prawo każdego człowieka do wolności słowa i osobistych opinii. W tym konkretnym przypadku seria tweetów została umieszczona w domenie publicznej i przez podmiot powiązany z klubem. Jeden konkretny tweet, który został usunięty, przekroczył granicę akceptowalności i przez powiązanie nas jako klubu [kibic użył hasztagu kojarzonego z klubem – red.], wydano zakaz stadionowy. Jak w przypadku wszystkich decyzji, jeśli dana osoba miałaby przedstawić wyjaśnienia, dlaczego nasza decyzja była nieodpowiednia, zawsze będziemy jej słuchać" – wyjaśniono.