Juergen Klopp wyśmiał pomysł Boehly'ego

- Ludzie zastanawiają się, dlaczego Premier League nie jest w stanie zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Ja mam na to pomysł. MLB (Amerykańska liga baseballa - red.) zorganizowała w tym roku mecz gwiazd i w ciągu dwóch dni zarobiła 200 mln dolarów - powiedział współwłaściciel i prezes Chelsea - Todd Boehly.

I dodał: - W Premier League też można byłoby to zorganizować. Wszystkim podoba się pomysł zarabiania pieniędzy, ale w grę wchodzi też pewien aspekt kulturowy. Uważam jednak, że nadciąga rewolucja.

Boehly zapowiedział, że chciałby zorganizować w Premier League mecz gwiazd, w którym piłkarze klubów z północy zagraliby z zawodnikami z południa. Byłby to mecz na wzór weekendu gwiazd, jaki znamy np. z NBA. Amerykański sposób organizacji show nie przebił się jeszcze do europejskich rozgrywek. Zwłaszcza do piłki nożnej.

"On w ogóle to powiedział?"

O pomysł Boehly'ego zapytany został trener Liverpoolu, Juergen Klopp. - Świetnie. Jak znajdzie termin na ten mecz, niech do mnie zadzwoni - ironizował Niemiec po zwycięskim meczu z Ajaksem (2:1) w Lidze Mistrzów.

I dodał: - W amerykańskich sportach zawodnicy mają cztery miesiące przerwy w roku. Kiedy mogą trochę pograć w wolnym czasie, są naprawdę szczęśliwi. Zupełnie inaczej jest w europejskim futbolu. Może chciałby sprowadzić jeszcze Harlem Globetrotters i zorganizować im mecz z drużyną piłkarską?

- Może mi to kiedyś wyjaśni i znajdzie na to termin. W tej chwili jednak nie jestem przekonany, czy ludzie chcieliby to oglądać. Wyobraźcie sobie drużynę złożoną z piłkarzy Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu, Evertonu i Newcastle, która zagra z reprezentacją Londynu. On w ogóle to powiedział? - zakończył Klopp.

Z wątpliwościami zgadzają się kibice. Aż 80 proc. czytelników internetowego wydania "The Times" zagłosowało przeciw pomysłowi Boehly'ego, zgadzając się z Kloppem, że na pomysł Amerykanina w Europie nie ma czasu.