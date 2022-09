Były trener Manchesteru United po roku wrócił na ławkę. Wyjątkowa decyzja

Manchester United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera dotarł m.in. do finału Ligi Europy, który w 2021 roku został rozegrany w Gdańsku. W listopadzie 2021 roku Norweg został jednak zwolniony z Old Trafford z powodu rozczarowujących wyników. Po powrocie do Norwegii poświęcił się rodzinie. Teraz wrócił do pracy trenerskiej.

Ole Gunnar Solskjaer wrócił do pracy. Trenuje...zespół swojego syna

Po zwolnieniu z Manchesteru norweski szkoleniowiec niechętnie udzielał wywiadów. Ostatnimi czasy jego nazwisko znów zaczęło się przewijać w mediach. Wszystko za sprawą powrotu do pracy. Dziennik "VG" donosi, że Solskjaer zasiadł na ławce trenerskiej zespołu Kristiansund U14, w której gra jego najmłodszy syn. Zespół wygrał z rówieśnikami z Blindheim. "Zamiana boiska z Old Trafford na obecny kawałek trawy bez trybun w 24-tysięcznym mieście to wielki kontrast" - komentowały lokalne gazety.

Według norweskich mediów 49-latek uczestniczy w zajęciach drużyny dwa, trzy razy w tygodniu. Wszystko po to, aby móc łączyć pracę z życiem rodzinnym. Nie wiadomo, czy zamierza wracać na stałe do seniorskiego futbolu. Na pytanie odnośnie swojej przyszłości Solskjaer odpowiada krótko: - Kocham piłkę nożną.

Co dalej z Solskjaerem? Mógł zostać selekcjonerem uczestnika MŚ

W ostatnim czasie wiele drużyn zainteresowało się pozyskaniem Ole Gunnara Solskjaera na ławkę trenerską. W lipcu media informowały, że Norweg odrzucił propozycję poprowadzenia reprezentacji Iranu. Wygląda na to, że szkoleniowiec w dalszym ciągu chce poświęcić się rodzinie i być może dopiero za jakiś czas wrócić do poważnego trenowania.

