Chaos w Premier League po śmierci Elżbiety II. Bardzo zła wiadomość dla kibiców

W czwartek wieczorem zmarła Elżbieta II, najdłużej panująca królowa w historii Wielkiej Brytanii. W obliczu żałoby narodowej 7. kolejka Premier League, która miała się odbyć w miniony weekend, została przełożona. "Podczas porannego zebrania, kluby Premier League złożyły hołd Jej Królewskiej Mości Elżbiecie II. Aby uczcić jej wyjątkowe życie oraz jej wkład w funkcjonowanie narodu, i jako znak szacunku, mecze Premier League, które miały odbyć się w ten weekend, zostaną przełożone. Dotyczy to także poniedziałkowych spotkań. Dalsze informacje dotyczące meczów Premier League w okresie żałoby zostaną przekazane w odpowiednim czasie" - czytaliśmy w piątkowym komunikacie. Teraz pojawiły się nowe informacje. Ale już o ósmej kolejce.

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM i wysyła wiadomość do Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Media: Thomas Tuchel chce pracować w Hiszpanii. Czyha na posadę

Premier League wznowi rozgrywki już w piątek

"W zbliżający się weekend rozegranych zostanie siedem z dziesięciu ligowych spotkań. Trzy mecze zostały przełożone z powodu wydarzeń związanych z pogrzebem królowej. Ponadto zmienią się godziny rozpoczęcia części meczów Premier League" - czytamy w komunikacie.

Chelsea kontra Liverpool oraz starcie Manchesteru United z Leeds zostały przełożone, więc nie odbędą się 18 września w niedzielę. Natomiast w sobotę nie zobaczymy spotkania Brighton z Crystal Palace.

Tuchel wydał oświadczenie. Już nigdy więcej nie chce pisać takich słów

Harmonogram meczów 7. kolejki Premier League:

Piątek (16 września)

21:00 Aston Villa - Southampton

21:00 Nott'm Forest - Fulham

Sobota (17 września)

14:30 Wolves - Man City

16:00 Newcastle - AFC Bournemouth

18:30 Tottenham - Leicester City

Brighton - Crystal Palace (przełożony mecz)

Niedziela (18 września)

13:00 Brentford - Arsenal

15:15 Everton - West Ham

Chelsea - Liverpool (przełożony mecz)

Man Utd - Leeds (przełożony mecz)

"Po konsultacjach z klubami, policją, lokalnymi grupami doradczymi ds. bezpieczeństwa i innymi odpowiednimi organami, nie było innego wyjścia, jak tylko przełożyć te trzy mecze. Premier League pragnie podziękować UK Football Policing Unit [jednostka policji zajmująca się futbolem] oraz innym służbom policyjnym w całym kraju, a także partnerom telewizyjnym za wsparcie podczas tego procesu. W przypadku meczów rozgrywanych w okresie żałoby narodowej, na stadionach Premier League zostaną oddane hołdy Królowej" - czytamy w komunikacie.

Wciąż nie znamy nowych dat przełożonych meczów. Wiadomo za to, że śmierć Elżbiety II wpłynie także na europejskie rozgrywki. Co to znaczy w praktyce?

Arsenal nie podejmie w czwartek PSV Eindhoven w ramach Ligi Europy. Z kolei w Lidze Mistrzów starcie Glasgow Rangers z Napoli zostało przełożone ze wtorku na środę. Pozostałe spotkania angielskich drużyn nie zostały (jeszcze?) oficjalnie przełożone. A o jakie mecze chodzi?

Liverpool - Ajax (Liga Mistrzów) - wtorek

Chelsea - Salzburg (Liga Mistrzów) - środa

Man City - Borussia Dortmund (Liga Mistrzów) - środa

Rzecznik prasowy Chelsea potwierdził, że starcie z Red Bullem odbędzie się w środę.