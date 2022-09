Kompromitacja władz Chelsea. Naciskały na Tuchela, by grał... 12 zawodnikami

Chelsea w bardzo słabym stylu rozpoczęła obecny sezon. Po sześciu kolejkach zajmuje szóste miejsce w Premier League z dorobkiem 10 punktów. Działaczy bardzo rozczarowała także porażka 0:1 z Dynamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów i w związku z tym w środę klub poinformował o zwolnieniu Thomasa Tuchela.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego! Hiszpańska zabawa w Barcelonie

Kuriozalna propozycja dla Tuchela

"W imieniu wszystkich członków Chelsea FC, klub pragnie wyrazić wdzięczność Thomasowi i jego współpracownikom za włożone wysiłki w czasie ich pracy w klubie. Thomas zapisał się w historii Chelsea po wygraniu Ligi Mistrzów, Superpucharu i Klubowych Mistrzostw Świata" - czytaliśmy w oświadczeniu.

Wyjątkowe wspomnienie o Elżbiecie II. "Proszę pani, nie chcę już być piłkarzem"

Tym samym londyński klub doczekał się kolejnej w ostatnich miesiącach zmiany. Przed zwolnieniem Tuchela zmienili się także właściciele organizacji. Od Romana Abramowicza udziały wykupili Todd Boehly i Behdad Eghbali. Teraz brytyjskie media ujawniają, że zwolniony szkoleniowiec doświadczył absurdalnych wydarzeń z udziałem władz klubu.

- Jestem w bezpośrednim kontakcie z Toddem, czasem rozmawiamy nawet kilka razy dziennie. Obawiam się tego, czy zespół jest konkurencyjny dla rywali. Na tym się skupiam. Musimy zainwestować dużo czasu i być bardzo aktywni na rynku. Nie ma innej drogi - powiedział Tuchel w jednym z wywiadów w trakcie przygotowań do sezonu.

To była pierwsza oznaka obaw związanych z działaniami właścicieli Chelsea. Później było już ostrzej, bo Tuchel publicznie skrytykował brak postępów transferowych klubu. A stało się to po porażce jego zespołu 0:4 z Arsenalem w Orlando.

Szkoleniowiec pewnego razu w trakcie przygotowań miał też wysłać na spotkanie z szefami klubu swoich agentów, bo chciał się skupić na treningach. Właściciele mieli to jednak odebrać jako znieważenie i doprowadziło to do spięć.

Według "The Athletic", Thomas Tuchel miał mocno zaniepokoić się po jednej z rozmów z szefami. Todd Boehly i Behdad Eghbali mieli naciskać na niego, aby zagrał systemem... 4-4-3, czyli z dwunastoma piłkarzami na placu gry.

Władze Chelsea nie czekały zbyt długo z ogłoszeniem nowego szkoleniowca. Dzień po zwolnieniu klub ze Stamford Bridge już oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z nowym szkoleniowcem. Został nim Graham Potter, który do czwartku prowadził inny klub Premier League - Brighton & Hove Albion, którego piłkarzem jest reprezentant Polski Jakub Moder. Potter podpisał z Chelsea aż pięcioletni kontrakt.