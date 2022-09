Wyjątkowe wspomnienie o Elżbiecie II. "Proszę pani, nie chcę już być piłkarzem"

W czwartek zmarła królowa Elżbieta II. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Jej śmierć wywołała wielkie poruszenie nie tylko w ojczyźnie, ale i na całym świecie.

Arsenal wspomina Elżbietę II. Jest zabawna historia

Na odejście władczyni reaguje też świat sportu. Arsenal dowiedział się o śmierci królowej w trakcie meczu Ligi Europy z Zurichem. W związku z tym działacze klubu zarządzili minutę ciszy przed rozpoczęciem drugiej połowy.

Świat sportu reaguje na śmierć Elżbiety II. Zmiany w Anglii

"Wszyscy w Arsenal Football Club są zasmuceni wiadomością o śmierci Jej Królewskiej Mości. Jej Wysokość przez osiem dekad oddała niezwykłą służbę dla Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów, a my razem z tak wieloma ludźmi na całym świecie opłakujemy jej śmierć i pragniemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie rodzinie królewskiej" - napisał klub w oświadczeniu na swojej oficjalnej stronie.

W czwartek wieczorem w mediach społecznościowych Arsenalu pojawił się także filmik, który wspomina wizytę piłkarzy oraz trenera Arsene Wengera i władz klubu w Pałacu Buckingham w 2007 roku. Wszyscy mieli zaszczyt spotkać się z królową.

O sile drużyny stanowili wtedy Thierry Henry, Gilberto Silva i Theo Walcott. Jako pierwszy z Elżbietą II przywitał się ten Henry. Po tym przedstawił ją całemu zespołowi, wymieniając kraj, z którego pochodzą. Wśród tych, którzy podali ręce władczyni, był Emmanuel Eboue.

Piłkarz opowiedział zabawną historię, której nie było widać na filmiku. "Poszliśmy tam i Thierry Henry powiedział do mnie: 'Proszę, Emmanuel, to dom królowej, zachowuj się dobrze. 'Nie ma problemu' - powiedziałem, 'Nie martw się'. Królowa weszła i podała rękę każdemu piłkarzowi" - wyjaśnił Iworyjczyk cytowany przez givemesport.com.

Gospodyni pałacu podczas spotkania z londyńskim klubie pojawiła się w towarzystwie dwóch psów. "Po tym jak skończyła, zobaczyłem wszystkie jej corgi, więc powiedziałem, 'Proszę pani, proszę pani'. Odwróciła się i zapytała, 'Jak się masz?'. Odparłem: "Proszę pani, w porządku, dziękuję, ale proszę, nie chcę już być piłkarzem, chcę opiekować się twoimi psami".

"[Powiedziałem do królowej] Chcę je zabierać na spacery, myć, karmić. Chcę być opiekunem tych psów. Królowa szczerze się śmiała. Książę Filip też się śmiał. Cały zespół się śmiał!" - opowiadał Eboue.

Podczas spotkania królowa otrzymała też wyjątkowy prezent. To kojarząca się z Arsenalem armata. Trener Wenger, wręczając ten symbol, zażartował: "To nie jest po to, by podżegać do wojny". Elżbieta II wyraźnie ucieszyła się z podarku. I raczej nie bez powodu, bo uważa się powszechnie, że monarchini była fanką Arsenalu. Cesc Fabregas stwierdził nawet, że usłyszał to z jej ust.