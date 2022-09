Klich jednak na wylocie z Leeds? Media nie mają dobrych wieści dla Polaka

Mateusz Klich jest piłkarzem Leeds United od 2017 roku, z przerwą na półroczne wypożyczenie do holenderskiego Utrechtu (runda wiosenna 2018). Dwa lata temu wywalczył z Leeds awans do Premier League i w tej lidze występuje do dziś. W ostatnich miesiącach rola Polaka jest jednak coraz bardziej marginalna, przez co media spekulowały, że podejmie on decyzję o zmianie klubu.

Mateusz Klich pożegna się z Leeds United? "To może być jego ostatni kontrakt"

Ostatecznie Klich pozostał w drużynie z Wysp Brytyjskich. W nowym sezonie wystąpił we wszystkich sześciu ligowych meczach swojego zespołu, lecz za każdym razem wchodził na boisko z ławki rezerwowych (łącznie 126 minut). Najbardziej udane było dla niego spotkanie Carabao Cup z Barnsley (3:1), w którym rozegrał 90 minut i ustrzelił dublet, ale są to rozgrywki mniej prestiżowe, gdzie więcej czasu dostają gracze drugoplanowi.

Piłkarz nie może być zatem w pełni zadowolony ze swojej decyzji, zwłaszcza mając na uwadze to, że za kilka miesięcy odbędzie się mundial, a on walczy o miejsce w reprezentacji Polski. Co prawda zimowe okno transferowe otworzy się już po turnieju, ale angielski dziennikarz Beren Cross informuje, że pomocnik może zdecydować się na odejście niezależnie od tego, czy pojedzie do Kataru.

- Patrząc na to, jak blisko było odejście Klicha tego lata, można sobie wyobrazić, że jest to jego ostatni kontrakt w Leeds (wygasa w czerwcu 2024 - dop. red.). Może odejść w styczniu lub następnego lata, jeśli jego pozycja w zespole nie ulegnie poprawie - napisał Cross na łamach portalu LeedsLive.

Mateusz Klich może odejść z Leeds. Graczem tego klubu jest także inny Polak

Gdyby Kich zdecydował się na opuszczenie Leeds United, w tej drużynie pozostanie już tylko jeden Polak. Piłkarzem tego klubu jest bowiem Mateusz Bogusz, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu w UD Ibiza, zespole z hiszpańskiej drugiej ligi.