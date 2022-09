Oficjalnie: Chelsea ma nowego trenera. Klamka zapadła

W środę Chelsea nieoczekiwanie rozstała się z dotychczasowym trenerem Thomasem Tuchelem, który w 2021 roku wygrał z "The Blues" piłkarską Ligę Mistrzów. O takiej decyzji przesądził bardzo kiepski start nowego sezonu, włącznie z sensacyjną porażką z Dinamem Zagrzeb 0:1 w Lidze Mistrzów, a także nieporozumienia z nowym właścicielem Chelsea - Toddem Boehlym, który chciał sprowadzić do Londynu Cristiano Ronaldo.

Dzień później klub ze Stamford Bridge już oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z nowym szkoleniowcem. Został nim Graham Potter, który do czwartku prowadził inny klub Premier League - Brighton & Hove Albion, którego piłkarzem jest reprezentant Polski Jakub Moder. Potter podpisał z Chelsea aż pięcioletni kontrakt.

Według angielskich mediów Chelsea miała zapłacić Brighton odszkodowanie w wysokości nawet 20 milionów euro. "Chelsea jest zachwycona, że może powitać Grahama Pottera jako naszego nowego trenera, który związał się z nami pięcioletnim kontraktem, by móc wprowadzić swój progresywny futbol i innowacyjny sposób prowadzenia zespołu do naszego klubu - napisano w oficjalnym komunikacie.

Media: Tuchel miał złe relacje z właścicielem Chelsea. A wszystko przez Cristiano Ronaldo

- Jestem niezwykle dumny i podekscytowany, że będę mógł reprezentować tak wspaniały klub piłkarski, jak Chelsea - nie ukrywał sam 47-latek, który przed Brighton prowadził także szwedzkie Ostersund, a także Swansea City. Jednak to jego praca w Brighton wypromowała go na jedną z najciekawszych postaci trenerskich w całej Premier League.

Drużynę Brighton & Hove Albion Graham Potter prowadził przez ponad trzy lata, od maja 2019 roku. W kolejnych sezonach Premier League jego zespół kończył rozgrywki na 15., 16. oraz ostatnio 9. miejscu. Potter poprowadził "Mewy" w 134 meczach, z których jego drużyna wygrała 43, tyle samo zremisowała, a 48 razy musiała uznać wyższość rywala.

Jego debiut w Chelsea przypadnie już w najbliższą sobotę, gdy "The Blues" zagrają wyjazdowe derby Londynu z Fulham (godz. 13:30). Chelsea w sześciu pierwszych kolejkach nowego sezonu Premier League zdobyła tylko dziesięć punktów, przez co zajmuje szóstą pozycję z pięcioma punktami straty do prowadzącego Arsenalu.