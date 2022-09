Szczęsny może wrócić do Anglii. To byłaby bomba transferowa. "Juventus gotowy"

Dwa lata temu Edouard Mendy trafił do Chelsea i wygryzł ze składu Kepę Arrizabalagę, który, choć kosztował 80 milionów euro, to jest uznawany za transferowy niewypał. 30-letni Senegalczyk szybko zyskał uznanie fanów. Mendy był jednym z najważniejszych zawodników londyńczyków, gdy w sezonie 2020/21 nieoczekiwanie wygrali Ligę Mistrzów, a później Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. W ostatnich miesiącach Mendy spisuje się jednak nieco gorzej. I właśnie dlatego Chelsea ma spoglądać w kierunku Wojciecha Szczęsnego.

Szczęsny trafi do Chelsea?

"Polak jest na celowniku Chelsea, a Juventus jest gotowy go sprzedać, jeśli oferta będzie zadowalająca" - informuje "Evening Standard".

Kontrakt 32-letni Wojciecha Szczęsnego wygasa za dwa lata, a serwis "Transfermarkt" wycenia go na 15 milionów euro (dla porównania: Mendy kosztuje dwa razy więcej). Polak trafił do Turynu w 2017 roku, gdy Arsenal go sprzedał. Poprzednie dwa lata spędził jednak na wypożyczeniu w Romie. I to tam wyrobił sobie renomę w Serie A. W Juventusie miewał lepsze i gorsze momenty. Choć obecnie leczy uraz (wróci w ciągu dwóch tygodni), to pozostaje numerem jeden. Musi jednak uważać, bo w dobrej formie jest Mattia Perin, zmiennik Polaka.

Szczęsny nigdy nie ukrywał silnego przywiązania do Arsenalu, do którego trafił jako nastolatek. W przeszłości jednak wielu piłkarzy grało w Arsenalu oraz w Chelsea. Mowa o takich graczach jak m.in.: Ashley Cole, William Gallas, Cesc Fabregas, Nicolas Anelka, Emmanuel Petit czy David Rocastle.