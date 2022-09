Media: Trzech kandydatów do zastąpienia Thomasa Tuchela w Chelsea

Chelsea w bardzo słabym stylu rozpoczęła obecny sezon. Po sześciu kolejkach zajmuje szóste miejsce w Premier League z dorobkiem 10 punktów. Działaczy bardzo rozczarowała także porażka 0:1 z Dynamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów i w związku z tym w środę klub poinformował o zwolnieniu Thomasa Tuchela.

Znamy potencjalnych następców Thomasa Tuchela w Chelsea. Na liście pojawił się Zinedine Zidane

Niedługo po oficjalnym ogłoszeniu o zakończeniu współpracy z Tuchelem, Sky Sport podało nazwiska trzech potencjalnych następców Niemca. Zdaniem dziennikarzy na ten moment najpoważniejszym kandydatem jest obecny szkoleniowiec Brighton Graham Potter. Angielski klub bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie pod wodzą tego trenera i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Problemem w jego zatrudnieniu może być fakt, że Potter ma oczywiście ważną umowę z obecnym pracodawcą i trudno oczekiwać, że Brighton pozwoli mu teraz odejść.

Kolejnym trenerem na liście jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk został przed rozpoczęciem tego sezonu zwolniony z PSG. Obecnie jest bez klubu i jego ściągnięcie byłoby dużo łatwiejsze. Jeśli ostatecznie Pochettino trafi do Chelsea, nie będzie to jego pierwsza przygoda w Premier League. W latach 2014-2019 prowadził Tottenham, z którym awansował do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019.

Ostatnim kandydatem, o którym informują dziennikarze, jest Zinedine Zidane. Francuz jest bezrobotny od 2021 roku, kiedy to odszedł z Realu Madryt. Parę miesięcy temu media informowały, że może objąć PSG. Jak wiemy, ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ działacze paryskiego klubu zdecydowali się zatrudnić Chritophe'a Galtiera. Zidane jest bardzo utytułowanym trenerem. Z klubem z Madrytu trzykrotnie z rzędu sięgnął po Ligę Mistrzów. Ponadto zdobył także między innymi dwa razy mistrzostwo Hiszpanii.

Na ten moment Chelsea nie złożyła jeszcze oficjalnej oferty żadnemu z wyżej wymienionych szkoleniowców. Mimo to działacze z pewnością nie będą zwlekać i zamierzają jak najszybciej ściągnąć następcę Tuchela.

Thomas Tuchel został trenerem Chelsea w styczniu 2021 roku, kiedy to opuścił PSG. Z londyńskim klubem w trakcie tej niedługiej przygody sięgnął po Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata oraz Superpuchar UEFA.

