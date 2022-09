Hamilton łączony z piłkarskim gigantem. Chce "zbudować coś" z Jimem Ratcliffem

Lewis Hamilton nigdy nie ukrywał, że jest kibicem Arsenalu. Mimo tego co jakiś czas pojawiają się informacje, że siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 przejmie jeden z angielskich klubów. "Daily Mail" w ostatnich dniach po raz kolejny informował, że Brytyjczyk może być zainteresowany przejęciem jednej z czołowych drużyn, co mogłoby uszczęśliwić kibiców.

Chodzi mianowicie o Manchester United. Kibice od dłuższego czasu wręcz domagają się, by rodzina Glazerów sprzedała klub. Zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów Lewis Hamilton miałby zostać nowym właścicielem klubu z Old Trafford, ponownie wiążąc transakcję z osobą Jima Ratcliffe'a, którego majątek sięga blisko 15 mld funtów, przez co jest najbogatszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii.

Hamilton myśli o przejęciu kolejnego klubu? Liczy, że uda mu się "coś zbudować"

Lewis Hamilton jeszcze niedawno myślał nad przejęciem Chelsea, gdy klub był sprzedawany przez Romana Abramowicza. Tak się jednak nie stało. Podczas ostatniego weekendu o GP Holandii Brytyjczyk został zapytany o plotki łączące go z Manchesterem United.

Brytyjczyk stanowczo zaprzeczył doniesieniom mediów, podkreślając, że dotąd nie słyszał o takim pomyśle. Jak jednak podkreślił, cały czas liczy, że uda mu się "coś zbudować" właśnie z Ratcliffem, który po raz kolejny jest łączony z wizją przejęcia jednego z angielskich klubów.

Manchester United mimo fatalnego początku sezonu, gdy zamykało ligową tabelę po dwóch kolejkach, aktualnie notuje serię czterech zwycięstw z rzędu. To sprawiło, że zespół Erika ten Haga znajduje się obecnie na 5. miejscu w tabeli Premier League, ze stratą jedynie trzech punktów do liderującego Arsenalu.