Diego Costa ma nowy klub. Zagra w Premier League

Kariera Diego Costy obrała w styczniu ubiegłego roku dość niespodziewany kierunek. Wtedy wygasł jego kontrakt z Atletico Madryt, przez co Hiszpan był zmuszony do poszukiwania sobie nowego klubu. Nie udało mu się to jednak przez pół roku, aż w końcu podjął decyzję o przenosinach do Brazylii i dołączeniu do Atletico Mineiro.

Diego Costa wróci do Anglii?

W brazylijskim klubie podpisał tylko półroczny kontrakt i miał pomóc w wywalczeniu mistrzostwa. Misja się powiodła. Atletico sięgnęło po swój drugi tytuł w historii, a Costa miał w tym swój udział. Doświadczony napastnik rozegrał 15 spotkań w lidze, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.

Diego Costa nie zdecydował się przedłużyć umowy i postanowił szukać nowego klubu. W tegorocznym zimowym okienku transferowym go jednak nie znalazł. W efekcie Brazylijczyk od ośmiu miesięcy jest bez klubu. Ostatni raz w meczu o stawkę zagrał 12 grudnia ubiegłego roku.

Teraz wydaje się, że Diego Costa wreszcie znalazł nowego pracodawcę. Jak informuje David Ornstein, dziennikarz "The Athletic", 33-letni zawodnik będzie grał w Wolverhampton Wanderers.

- Diego Costa przyleci do Wolverhampton, a we wtorek spodziewany jest w klubie. Właściwie nie na próbę, ale na testy medyczne i jeśli wszystko będzie w porządku, to plan jest taki, aby 33-letni napastnik podpisał kontrakt jako wolny agent - napisał na Twitterze David Ornstein.

Diego Costa, który najlepsze lata swojej kariery spędził w Atletico Madryt (83 gole i 36 asyst w 216 meczach) miałby w Wolverhampton Wanderers zastąpić kontuzjowanego Sasę Kalajdzicia. Zawodnik ten został w letnim okienku transferowym sprowadzony z VFB Stuttgart. Już jednak w debiucie doznał kontuzji - zerwał więzadła krzyżowe. W efekcie klub został praktycznie z jednym wartościowym środkowym napastnikiem, Raulem Jimenezem.

Jeśli Diego Costa zagra w Wolverhampton Wanderers, to będzie to jego drugi klub w Anglii. Występował również w Chelsea, dla której zagrał 120 meczów. Zdobył w nich 59 goli i miał 23 asysty.

Wolverhampton po sześciu kolejkach ma sześć punktów i zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. Ma bilans: zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki.