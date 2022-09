Tottenham planował wielki transfer last minute. Zamiast hitu jest rozczarowanie

Tottenham nie próżnował tego lata. Klubowi działacze postarali się, by kadra drużyny prowadzonej przez Antonio Conte została odpowiednio wzmocniona przed startem nowego sezonu Premier League. W efekcie do północnego Londynu trafiło ośmiu nowych piłkarzy: Richarlison, Ivan Perisić, Clément Lenglet, Cristian Romero, Yves Bissouma, Destiny Udogie, Djed Spence i Fraser Forster.

Tottenham chciał przeprowadzić hitowy transfer, ale przeżył rozczarowanie. Crystal Palace nie zamierza oddać Zahy

Tottenham wydał na te transfery w sumie prawie 170 milionów euro. Choć w zespole pojawił się Richarlison, do ostatniego dnia okna transferowego starano się o sprowadzenie jeszcze jednego napastnika. Jak podaje "The Athletic", mogliśmy być świadkami hitowej transakcji wewnątrz Premier League. "Koguty" chciały bowiem pozyskać Wilfrieda Zahę.

29-letni Iworyjczyk to piłkarz niezwykle uznany na Wyspach Brytyjskich. Większość kariery spędził w Crystal Palace, którego jest wychowankiem, z krótkimi przerwami na grę w Manchesterze United i Cardiff. Obecnie rozpoczął ostatni rok kontraktu z Palace i Tottenham chciał to wykorzystać. "The Athletic" informuje, że londyńczycy "badali" opcję wykupienia napastnika. Nic jednak z tego nie wyszło, gdyż władze "Orłów" uznały, że Zaha wciąż jest niezwykle przydatny dla drużyny prowadzonej przez Patricka Vieirę. Tottenham szybko musiał zapomnieć o swoich planach.

Być może temat jednak powróci w styczniu. Wówczas Zaha będzie mógł rozpocząć negocjacje z klubami zainteresowanymi jego zatrudnieniem, jeśli wcześniej nie przedłuży wygasającej umowy z Crystal Palace. Warto dodać, że wcześniej snajperem interesowały się także inne ekipy z Londynu - Arsenal i Chelsea.

Wilfried Zaha jak dotąd rozegrał dla swojego obecnego klubu 434 mecze, w których strzelił 87 goli i zaliczył 73 asysty. Świetnie rozpoczął też nowy sezon. W pierwszych czterech meczach zdobył cztery bramki.

