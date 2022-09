Oficjalnie: Bednarek już w nowym klubie. Zagra z innym reprezentantem Polski

Wielu dziennikarzy z Wielkiej Brytanii pisało ostatniego dnia okienka transferowego, że Jan Bednarek trafi do Aston Villi. Drużyna potrzebowała wsparcia w środku obrony po tym, jak Diego Carlos doznał kontuzji. Polski obrońca jest bardzo doświadczonym zawodnikiem w Premier League, więc powinien sobie bez trudu poradzić z nowymi wyzwaniami stawianymi przez trenera. W pierwszym wywiadzie nie ukrywał, że na to też liczy.

- Jestem szczęśliwy, podekscytowany i nie mogę się doczekać nowej przygody. Myślę, że to dla mnie szansa i kolejny ważny krok w mojej karierze. Przejście do większego klubu to szansa na rozwój, a Aston Villa zdaje się być najlepszym miejscem do tego - powiedział Jan Bednarek klubowym mediom.

Jan Bednarek oficjalnie w Aston Villi. Matty Cash przywitał kolegę z reprezentacji Polski

Bednarek nie ukrywał, że z transferem było nieco zamieszania. Ostatni dzień był szczególnie emocjonujący, ale w końcu udało mu się dopiąć swego. Do Aston Villi trafił na roczne wypożyczenie. W oficjalnym komunikacie nie czytamy nic o obowiązku wykupu ze strony nowego pracodawcy. Być może zdecyduje się na to, gdy 26-letni obrońca zaliczy udany sezon.

Jego początek nie należał do najlepszych. Bednarek stracił miejsce w pierwszym składzie Southampton. Trener wolał stawiać na duet Mohamed Salisu - Armel Bella Kotchap. Transfer był więc najrozsądniejszym rozwiązaniem szczególnie, że Bednarek celuje w powołanie na mistrzostwa świata w Katarze, a żeby Czesław Michniewicz mógł liczyć na obrońcę, ten musi grać.

Bednarek nie powinien też mieć większych problemów z odnalezieniem się w nowym klubie. Pomóc mu w tym może kolega z reprezentacji Polski, Matty Cash, którego w Aston Villi nazywają "Polskim Cafu". Boczny obrońca przywitał już nowego zawodnika na Instagramie. "Witaj bracie" - napisał w języku polskim.

Wzmocnienia w defensywie przydadzą się też Aston Villi, która wciąż szuka swojej drogi w Premier League. Początek sezonu nie należał do udanych. W pierwszych pięciu meczach aż cztery to porażki. Obecnie klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z trzema punktami na koncie.