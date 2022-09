Cristiano Ronaldo znów na ławce. Taką serię miał 17 lat temu

W trzecim meczu z rzędu zaledwie wśród rezerwowych znalazł się Cristiano Ronaldo. Po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się w... 2005 roku - wówczas Portugalczyk siedział na ławce w czterech kolejnych meczach Premier League. W kadrze Manchesteru United nie było również Antony'ego i Martina Dubravki, czyli dwóch zawodników sprowadzonych do klubu w ostatnich dniach.

United prowadziło do przerwy

Po wygranej 2:1 nad Liverpoolem i 1:0 z Southamptonem, faworytem tego meczu był zespół Erika ten Haga. Ekipa Brendana Rodgersa z kolei przed pierwszym gwizdkiem była z kolei jedną z trzech, obok Evertonu i Wolves, która jak dotąd nie odniosła ani jednego zwycięstwa w tym sezonie ligowym.

Miano faworyta potwierdziło się w pierwszej połowie spotkania. Co prawda sam mecz nie zachwycał pod kątem ofensywnej gry obu zespołów, ale i tak więcej do powiedzenia mieli goście, którzy potwierdzili swoją przewagę w 23. minucie. Marcus Rashford dograł do Jadona Sancho, a ten z łatwością ograł Danny'ego Warda i strzelił gola na 1:0.

Słaba druga połowa

Druga połowa spotkania na King Power Stadium również nie zachwyciła. Szczególnie irytować kibiców mogła gra Manchesteru United, który absolutnie nie dążył do strzelenia drugiego gola i powiększenia przewagi. Gracze Leicester City nie byli jednak w stanie wykorzystywać sposobu gry gości i stworzyć zbyt wielu groźnych okazji.

W międzyczasie na boisku pojawili się Cristiano Ronaldo i Casemiro, których obecność na ławce rezerwowych była sporym zaskoczeniem. Obaj nie mieli jednak większego wpływu na grę i spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 1:0.

Dzięki tej wygranej Manchester United ma już na koncie dziewięć punktów i awansował na piąte miejsce w tabeli. Leicester w dalszym ciągu zajmuje ostatnie miejsce z zaledwie jednym punktem. W następnej kolejce drużyna Erika ten Haga zagra na Old Trafford z Arsenalem, a piłkarze Brendana Rodgersa na wyjeździe z Brightonem.