Zakaria wypożyczony do Premier League. Wzmocnienie środka pola

Około 250 mln euro do tej pory Chelsea wydało na transfery w trakcie letniego okienka 2022 i na tym nie koniec. Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował na Twitterze, że blisko londyńskiego zespołu jest kolejny piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Jan Bednarek ma nowy klub. Podjął ostateczną decyzję

Zakaria kolejnym zawodnikiem w Chelsea

We wspomnianej wyżej kwocie nie jest jeszcze wliczone odstępne za Pierre'a-Emericka Aubameyanga, którego transfer z Barcelony wkrótce Chelsea ma potwierdzić. Tym razem chodzi jednak o innego piłkarza. Zdaniem Romano "The Blues" na zasadzie wypożyczenia ściągną Denisa Zakarię.

Władze triumfatorów Ligi Mistrzów 2021 mieli na celu wzmocnienie środka pola, dlatego właśnie zdecydowali się na szwajcarskiego defensywnego pomocnika. Według włoskiego dziennikarza Juventus zaakceptował już ofertę Chelsea.

Zakaria ma aktualnie przechodzić testy medyczne we Włoszech, a po nich podpisze kontrakt. Dla 25-latka to dobra okazja, aby częściej pojawiać się na boisku. Do ekipy z Turynu trafił w styczniu tego roku za 8,5 mln euro. W tym sezonie nie był jednak pierwszym wyborem trenera Massimiliano Allegriego. W czterech meczach pomocnik spędził na murawie łącznie 122 minuty.

W minionym sezonie zagrał w piętnastu meczach dla Juventusu. Strzelił w nich jednego gola i zanotował jedną asystę. Teraz Zakaria miałby prawdopodobnie jeszcze większą konkurencję we włoskim klubie, bo ten pozyskał w środę Leandro Paredesa.