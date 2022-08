Media: Jan Bednarek coraz bliżej West Hamu

Jan Bednarek nie może zaliczyć początku nowego sezonu Premier League do udanych. 26-letni obrońca Southampton szybko stracił miejsce na środku obrony "Świętych" na rzecz duetu Mohamed Salisu - Armel Bella Kotchap i w ostatnich meczach ligowych nie podnosił się w ogóle z ławki rezerwowych.

"The Athletic": Jan Bednarek coraz bliżej West Hamu United

O tym, że Jan Bednarek może opuścić Southampton, mówi się już od jakiegoś czasu. Wcześniej pisano, że polskim obrońcą interesują się kluby Serie A - AS Roma i Napoli, teraz coraz więcej wskazuje na to, że Bednarek zmieni klub, ale pozostanie w Premier League.

Jak poinformował w środę wieczorem David Ornstein z "The Athletic", polski obrońca jest coraz bliżej wypożyczenia do West Hamu United. W zespole Łukasza Fabiańskiego miałby on zastąpić Craiga Dawsona, który chciałby przenieść się do Aston Villi ze względów rodzinnych. Co ciekawe, wcześniej spekulowano, że Jan Bednarek mógłby trafić właśnie do Birmingham - Aston Villa poszukuje nowego stopera ze względu na bardzo poważną kontuzję Achillesa pozyskanego latem z Sevilli Diego Carlosa.

Mówi się, że Southampton nie zamierza stawać na przeszkodzie w transferze Bednarka na London Stadium, a ten miałby dojść do skutku w momencie, gdy udałoby się dopiąć przenosiny Dawsona do Aston Villi. Wszystko to powinno nastąpić w czwartek, ostatniego dnia letniego okna transferowego w najsilniejszych ligach Europy.

West Ham United w pierwszych pięciu kolejkach Premier League zdobył cztery punkty i zajmuje czternaste miejsce w tabeli.