Cristiano Ronaldo jest pod wrażeniem. Media mówią, co z przyszłością gwiazdy United

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo ciągnie się już od kilku tygodni. Choć do końca okna transferowego zostało już tylko klikanaście godzin to przyszłość Portugalczyka wciąż nie jest jasna. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że zostanie on na Old Trafford.

Manchester United zatrzyma Cristiano Ronaldo? Powodem ostatnie ruchy transferowe

W ostatnim czasie coraz więcej klubów interesowało się pozyskaniem Cristiano Ronaldo. Wśród nich były m.in. Chelsea, Napoli czy też Sporting Lizbona. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy Portugalczyk jest najbliżej...pozostania na Old Trafford. Napastnik zadowoli się jednak grą w Lidze Europy. Spory wpływ miały mieć na to ostatnie ruchy władz klubu.

Według "The Sun" oraz "Metro" do pozostania w Manchesterze Ronaldo miało przekonać pozyskanie do drużyny Casemiro, a więc byłego klubowego kolegi zawodnika oraz Antony'ego. Zdaniem brytyjskich mediów Portugalczyk jest pod wrażeniem tych ruchów i chce grać z tymi piłkarzami w jednym klubie.

Manchester United we wtorek oficjalnie poinformował o porozumieniu z Ajaxem Amsterdam w sprawie transferu Antony'ego. Piłkarz przejdzie testy medyczne, a później podpisze kontrakt z zespołem z Old Trafford. Przechodząc do Manchesteru United Brazylijczyk, stanie się najdroższym wytransferowanym piłkarzem z ligi holenderskiej. Konkretnie nie wiadomo, ile Anglicy zapłacą za napastnika, jednak w mediach spekuluje się o kwocie wynoszącej nawet 100 milionów euro.

