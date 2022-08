Jan Bednarek coraz bliżej transferu. Kolejny klub z Premier League chce Polaka

Od początku letniego okienka transferowego w brytyjskich mediach pojawiały się informacje dotyczące transferu Jana Bednarka. Początkowo pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu jego sprowadzeniem ze strony AS Romy, jednak później częściej twierdzono, że polski obrońca może zmienić klub, ale zostanie w Premier League.

Bednarek jednak w West Hamie?

Od jakiegoś czasu największe szanse dawano na transfer Bednarka do Aston Villi, w której występuje Matty Cash. Teraz jednak pojawił się nowy możliwy kierunek. "The Sun" poinformował, że reprezentant Polski może dołączyć do Łukasza Fabiańskiego i jeszcze w sierpniu przenieść się do West Hamu.

Jak wynika z informacji brytyjskiego dziennika, Bednarek przestał być celem Aston Villi, a zamiast niego klub z Birmingham planuje sprowadzić Craiga Dawsona z West Hamu, który od jakiegoś czasu nie jest zadowolony ze swojej pozycji w zespole. To właśnie potencjalne odejście 32-latka miałoby zrobić miejsce dla Polaka.

Bednarek stracił miejsce w składzie

Po dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu, w których Southampton stracił łącznie sześć bramek (1:4 z Tottenhamem i 2:2 z Leeds), Jan Bednarek stracił miejsce w pierwszym składzie. W dwóch kolejnych meczach (z Leicester City i Manchesterem United) reprezentant Polski siedział na ławce rezerwowych.

Jan Bednarek jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 22 miliony euro, a jego kontrakt z Southampton jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Piłkarzem angielskiego klubu jest natomiast od 2017 roku, kiedy to przeniósł się do niego za sześć milionów euro z Lecha Poznań.