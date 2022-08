Haaland zachwyca, ale jego kolega wskazuje rzeczy do poprawy. "Musi wiedzieć"

"On jest jak kosmitą. Jest silniejszy, wyższy i szybszy niż którykolwiek z naszych wcześniejszych przeciwników" - tak o Erlingu Haalandzie wypowiedział się jeden z trenerów Premier League, cytowany przez "The Telegraph".

Napastnik Manchesteru City, który trafił do klubu latem z Borussii Dortmund, zachwyca w pierwszych występach w Anglii. W czterech dotychczasowych kolejkach Haaland strzelił aż sześć goli, miał jedną asystę i jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Norweg zdobył dwie bramki w meczu z West Hamem United (2:0), jedną przeciwko Newcastle United (3:3) i ustrzelił hat-trick w sobotnim spotkaniu z Crystal Palace (4:2).

Statystyki Haalanda są tym bardziej imponujące, kiedy spojrzymy na jego liczby w trakcie meczów:

32 kontakty z piłką, 21 podań przeciwko WHU;

8 kontaktów z piłką, 2 podania przeciwko Bournemouth;

33 kontakty z piłką, 13 podań przeciwko Newcastle;

16 kontaktów z piłką, 6 podań przeciwko Crystal Palace.

- Dla napastnika, który często pozostaje poza grą, strzelanie tylu goli jest naprawdę trudne. Dlatego jestem nim zachwycony. Jest zawsze tam, gdzie powinien być. On po prostu wie, że szansa na strzelenie gola się pojawi. Ma niesamowite wyczucie gry - powiedział o Haalandzie trener Manchesteru City, Pep Guardiola.

W podobnym tonie wypowiedział się zawodnik mistrzów Anglii - Rodri - który zwrócił jednak uwagę na aspekt, w którym Norweg musi się poprawić. - Haaland jest niesamowitym napastnikiem, który potrzebuje raptem trzech kontaktów z piłką, by zdobyć bramkę. To jest niewiarygodne - powiedział Hiszpan.

Co Haaland musi poprawić w swojej grze?

I dodał: - Dla niego musi być to wyjątkowo trudne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do gry z "fałszywym" napastnikiem, który dużo poruszał się po boisku i często zmieniał pozycje. Haaland gra zupełnie inaczej i często jest punktem, do którego możemy podawać w pole karne. Musi się jednak dostosować do naszej gry.

- Jego naturalny talent robi różnicę na boisku, ale on musi lepiej radzić sobie z poruszaniem się po boisku. Musi bardziej angażować się w grę. Musi wiedzieć, kiedy zejść po piłkę, kiedy ją odegrać, a kiedy zaatakować wolną przestrzeń. Ale spokojnie, ma na to czas. Na razie trenujemy ze sobą zaledwie od miesiąca - zakończył Rodri.

Po czterech kolejkach Manchester City zajmuje drugie miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do lidera - Arsenalu. W środę drużyna Guardioli podejmie Nottingham Forest.