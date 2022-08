Przyjaciel Cristiano Ronaldo ujawnia. Transfer upadł. "Nie pojedzie"

Cristiano Ronaldo chce za wszelką cenę grać w Lidze Mistrzów. Jego agent Jorge Mendes pracuje nad jego transferem do Napoli, który musiałby być wymianą - do Manchesteru United powędrowałby Victor Osimhen. Tu jednak pojawia się kilka problemów, które musiałyby zostać rozwiązane, by transfery doszły do skutku.

"Ronaldo nie pojedzie do Neapolu"

Po pierwsze, Manchester United chce pozyskać Antony'ego z Ajaksu i daje za niego 90 mln euro. Holenderski klub na razie odrzuca kolejne oferty, co chce wykorzystać Mendes. Napoli jest otwarte na wypożyczenie Ronaldo pod warunkiem, że Anglicy wykupią Osimhena za ponad 100 mln euro i w dodatku będą pokrywać pensję Portugalczyka niemal w całości.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że do porozumienia nie dojdzie. Dziennikarz Edu Aguirre, który jest przyjacielem Cristiano Ronaldo, skomentował pogłoski, że gracz może przenieść się do włoskiego Napoli. "Ronaldo nie pojedzie do Neapolu" – powiedział Aguirre w programie El Chiringuito.

Czasu na zmianę drużyny Ronaldo ma coraz mniej. Dopięcie formalności musiałoby nastąpić do czwartku. Na razie nie wygląda jednak na to, aby którakolwiek z opcji miałaby być pewna.

Cristiano Ronaldo od powrotu do Manchesteru United zagrał w 42 meczach i zdobył 24 bramki. Łącznie Portugalczyk w angielskim klubie wystąpił w 334 spotkaniach i zaliczył 142 gole. Warto też zauważyć, że United obniżyło pensję Portugalczyka o 25%. To po tym, jak drużynie nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów.