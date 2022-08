Manchester United sięga po napastnika. Niezależnie od decyzji Ronaldo. "Główny cel"

Latem 2020 roku Victor Osimhen przeniósł się z Lille do Napoli. Do tej pory Nigeryjczyk rozegrał we włoskim klubie 65 meczów, w których strzelił 35 goli i zaliczył 10 asyst. Od niedawna media informują, że przygoda napastnika z Neapolem może dobiec do końca.

Victor Osimhen może trafić do Manchesteru United. "Jest głównym celem transferowym"

Zdaniem Gianluki Di Marzio Napoli jest zainteresowane Cristiano Ronaldo. Transfer doszedłby do skutku, jeśli Manchester United wykupi Osimhena za ponad 100 mln euro i w dodatku będzie pokrywać pensję Portugalczyka niemal w całości.

W poniedziałek nowe informacje na temat przejścia Nigeryjczyka do Premier League przekazał Florian Plettenberg. Zdaniem dziennikarza, angielski zespół naprawdę jest zainteresowany ściągnięciem Osimhena. "Osimhen jest głównym celem transferowym Manchesteru United, niezależnie od tego, czy wymiana Ronaldo dojdzie skutku, czy nie. Działacze widzą w nim duży potencjał, zarówno jakościowy jak i rozwojowy. Znajduje się na liście, ale obecnie nie rozpoczęły się żadne negocjacje" - czytamy na Twitterze.

Problemem w przeprowadzeniu tego transferu może być nie tylko kwota, jaką musiałby wydać Manchester United, ale także wola piłkarza. Osimhen nie byłby chętny na przenosiny do klubu, który nie gra w Lidze Mistrzów. Na niekorzyść Manchesteru United działa również czas. Do końca okienka transferowego pozostały tylko trzy dni. To bardzo mało czasu na sfinalizowanie takiego transferu, tym bardziej że nie rozpoczęto jeszcze negocjacji.

Końcówka okienka transferowego jest bardzo emocjonująca dla kibiców Manchesteru United. Tylko w ostatnich dniach angielski zespół sprowadził Casemiro z Realu Madryt, a bardzo blisko przenosin do drużyny Erika ten Haga, są także Antony z Ajaksu oraz Martin Dubravka z Newcastle.

