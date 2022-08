Miał zastąpić Lewandowskiego w Bayernie, trafi do Premier League. Promocja

Kiedy latem Robert Lewandowski odchodził z Bayernu Monachium do FC Barcelony, Austriak Sasa Kalajdzić z VfB Stuttgart był jednym z głównych faworytów do zastąpienia Polaka w stolicy Bawarii. Ostatecznie jednak Bayern zdecydował się na grę bez typowej "dziewiątki" w rozpoczętym niedawno sezonie, a za około 20 milionów euro sprowadził młodziutkiego, 17-letniego Mathysa Tela ze Stade Rennais.

Sasa Kalajdzić zostanie piłkarzem Wolverhampton Wanderers

Jak się jednak okazuje, Sasa Kalajdzić również zmieni klub w letnim oknie transferowym. Jak informuje Fabrizio Romano, 25-letni napastnik, któremu za rok kończy się kontrakt ze Stuttgartem, w najbliższych godzinach zostanie piłkarzem angielskiego Wolverhampton Wanderers.

Kalajdzić ma kosztować popularne "Wilki" 18 milionów euro + 2 mln w bonusach. Wolverhampton i Stuttgart doszły już do porozumienia ws. transferu Austriaka, a on sam udał się do Anglii, gdzie we wtorek przejdzie testy medyczne, po których podpisze pięcioletni kontrakt z nowym klubem.

Sasa Kalajdzić, 15-krotny reprezentant Austrii, przez dwa lata gry w Bundeslidze rozegrał w niej 51 meczów, w których strzelił 22 gole i zaliczył 11 asyst. 25-letni napastnik będzie dla "Wilków" piątym letnim transferem po pozyskaniu Matheusa Nunesa (Sporting), Goncalo Guedesa (Valencia) i Nathana Collinsa (Burnley), a także wykupieniu wypożyczonego wcześniej Hwanga Hee-Chana (RB Lipsk).