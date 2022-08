Ten Hag traci nadzieję ws. transferu Ronaldo. "Będziemy czujni"

Saga transferowa z Cristiano Ronaldo w roli głównej trwa w najlepsze. Kilka tygodni temu Portugalczyk miał poinformować władze Manchesteru United o chęci opuszczenia Old Trafford. Zawodnika nie zadowala granie w Lidze Europy. Od tamtej pory wiele spekulowano na temat przyszłości piłkarza. Do dziś jednak nie wiadomo, gdzie zagra on w najbliższych miesiącach.

Cristiano Ronaldo zostanie w Manchesterze United? Erik ten Hag nie daje gwarancji

Minione tygodnie nie są łatwe dla Ronaldo także pod względem sportowym. Erik ten Hag w ostatnich dwóch meczach Premier League nie wystawił 37-latka w wyjściowym składzie. Łącznie w czterech spotkaniach napastnik spędził zaledwie 153 minuty na murawie. Mimo to szkoleniowiec Manchesteru United zapewnia, że Portugalczyk jest ważnym zawodnikiem w drużynie.

Po ostatnim meczu z Southampton, wygranym 1:0 przez Manchester United, ten Hag odniósł się także do przyszłości Cristiano Ronaldo. Holender został zapytany przez dziennikarzy "The Sun" o to, czy Portugalczyk zostanie w klubie. Odpowiedź może wzbudzać zaniepokojenie wśród fanów zespołu z Old Trafford.

- Nie mogę na 100% powiedzieć, że Ronaldo zostanie. Będziemy czujni do ostatnich sekund - powiedział trener i dodał: - Jest częścią naszego planu. Chcemy, żeby został.

Cristiano Ronaldo był przymierzany do kilku czołowych klubów. Gdzie zagra Portugalczyk?

Wydaje się, że sam Ronaldo nie wie, gdzie będzie występował w najbliższych miesiącach. Portugalczyk miał oferty z wielu klubów m.in. ze Sportingu, Borussii Dortmund czy też Chelsea. Dziennikarze informowali także o tym, że 37-latek zaakceptował pozostanie na Old Trafford. Po słowach ten Haga nie jest to jednak takie oczywiste. Wydaje się, że do ostatnich minut okienka transferowego przyszłość Portugalczyka nie będzie pewna.

